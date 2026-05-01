Société

Zoo de Rabat: des naissances chez une cinquantaine d’espèces ou le renouveau du patrimoine naturel

Des lions de l'Atlas du Jardin zoologique de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Au Jardin zoologique national de Rabat, les femelle de différentes espèces, comme la gazelle dorcas, le mouflon à manchettes ou encore le vautour fauve, ont été particulièrement fécondes les trois premiers mois de l’année. Parmi ces naissances, plusieurs espèces sont à fort enjeu de conservation.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/05/2026 à 14h30

La fécondité observée chez une cinquantaine d’espèces reflète la qualité «des dispositifs scientifiques, vétérinaires et zootechniques mis en œuvre par l’établissement», rapporte un communiqué du Jardin zoologique national de Rabat qui souligne «son engagement constant en faveur de la conservation de la biodiversité».

Parmi ces naissances figurent plusieurs espèces à fort enjeu de conservation et de préservation, notamment la gazelle dorcas, le mouflon à manchettes et le vautour fauve.

Lire aussi : Biodiversité: naissance d’un bébé hippopotame au parc zoologique de Rabat

D’autres espèces patrimoniales, selon la même source, telles que la genette, le babouin, l’ibis falcinelle, l’œdicnème criard et la tortue grecque illustrent également la diversité de la collection animale du parc.

Pour rappel, le Jardin zoologique national de Rabat abrite actuellement plus de 2.000 animaux représentant près de 170 espèces, dont 28 sont menacées.

Parallèlement, le parc conduit 22 programmes de conservation ciblant «une cinquantaine d’espèces endémiques rares ou en danger d’extinction».

Lire aussi : Au zoo de Rabat, la lioncelle Nour s’épanouit malgré l’abandon de sa mère

La direction du zoo de Rabat estime que dans «un contexte mondial marqué par le recul de la biodiversité, ces naissances témoignent du rôle croissant des parcs zoologiques modernes dans la préservation des espèces, la recherche scientifique et la sensibilisation du public».

Ces nouvelles naissances constituent une opportunité de «valorisation du patrimoine naturel national» en renforçant «l’attractivité du Jardin zoologique national de Rabat comme destination éducative, scientifique et familiale de référence».

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/05/2026 à 14h30
#Zoo#Jardin zoologique de Rabat#espèces menacées

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