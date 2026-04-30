Maroc-États-Unis: une alliance stratégique renforcée

À l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le sous-secrétaire d’État américain, Christopher Landau, en visite à Rabat du 27 avril au 1er mai, a rendu un hommage appuyé au roi Mohammed VI, dont il a loué la «vision et le leadership» ayant permis de mener le «partenariat de 250 ans entre les deux pays vers de nouveaux horizons».

Dans son édition du 1er mai, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia, reprenant l’essentiel des propos du haut responsable américain, rapporte que ce dernier s’est félicité que Rabat et Washington partagent depuis deux siècles et demi «une longue histoire commune, forgée par deux alliés stratégiques et deux partenaires solides ». Il a ainsi donné pour preuve symbolique le fait que le plus ancien édifice diplomatique jamais construit à travers le monde par les USA se trouve à Tanger, alors que le plus récent va ouvrir ses portes à Casablanca, et ce en référence au nouveau siège vers lequel a déménagé le consulat américain dans la capitale économique du Maroc. Tout cela explique, selon le diplomate américain, que le Maroc est «un partenaire incontournable en Afrique du Nord, sur le continent africain et sur le plan international».

Concernant la question de l’intégrité territoriale du Maroc, «les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara», a indiqué Landau, lors d’une conférence de presse commune avec Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

« Nous œuvrons dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU (résolution 2797 du 31 octobre 2025) en vue de parvenir à une solution pacifique à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable», note Landau.

S’adressant indirectement au régime algérien qui ne cesse de faire obstruction à toute solution à ce différend qu’il a créé de toutes pièces, le secrétaire d’État adjoint américain, a également déclaré que «cette situation ne peut pas attendre encore 50, 150 ou 200 ans pour être résolue».

Le haut responsable américain a renouvelé le soutien constant des États-Unis à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, unique base d’une solution juste et durable au différend territorial concernant le Sahara.

Il a aussi souligné le soutien de son pays aux entreprises américaines qui souhaitent investir et faire des affaires au Sahara marocain.

Pour sa part, Nasser Bourita a déclaré que les États-Unis resteront toujours «un allié politique et partenaire stratégique pour le Maroc dans tous les domaines». Il a ajouté que la coopération américano-marocaine est très diversifiée et s’étend à tous les domaines, d’autant plus que Rabat et Washington ont des visions très rapprochées sur nombre de questions régionales et internationales, sur lesquelles ils travaillent de pair en vue de renforcer la sécurité et la stabilité, aussi bien régionales que mondiales.

Il a ainsi rappelé la coopération sécuritaire entre les deux pays, tout en mettant en avant la 28e édition des manœuvres militaires d’Africa Lion, la plus importante d’Afrique, ainsi que les réunions sécuritaires multiples à travers les commissions mixtes créées entre les deux partenaires historiques.

La coopération entre le Maroc et les USA vient de franchir un nouveau pas important, concernant cette fois-ci le domaine spatial. «C’est un immense plaisir pour moi de voir le magnifique et historique drapeau du Maroc s’ajouter désormais à tous les autres drapeaux des pays ayant signé les Accords Artemis», a déclaré Landau, soulignant l’adhésion du Maroc à cette initiative internationale visant à encadrer l’exploration spatiale.