Société

Mehdia: l’avancée de la mer inquiète habitants et responsables locaux

Abderrahim Bourass, président du conseil communal. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 12/06/2026 à 09h05

VidéoLa plage de Mehdia, située à quelques kilomètres au sud de Kénitra, fait face à une forte érosion côtière marquée par une avancée inquiétante de la mer. Pour limiter les dégâts, la commune a engagé des travaux d’urgence visant à consolider le rivage avec du sable acheminé depuis les régions avoisinantes.

La plage de Mehdia fait face, ces derniers temps, à un phénomène inquiétant: une avancée de la mer accompagnée d’une forte érosion côtière, a constaté une équipe de Le360 sur place.

Ce phénomène a récemment contraint la commune de Mehdia, située à quelques kilomètres au sud de Kénitra, à intervenir rapidement en consolidant le long rivage de la plage avec des tonnes de sable acheminées depuis les régions avoisinantes.

Le président du conseil communal, Abderrahim Bourass, a expliqué que l’érosion et la disparition progressive du sable sont causées par plusieurs facteurs, en particulier la montée des eaux et les courants marins. L’océan Atlantique, a indiqué le président RNIste, aspire également le sable sous les effets du changement climatique.

«Nous sommes conscients de ce problème que nous tentons d’endiguer afin de préserver notre belle plage», a-t-il promis, avant de détailler un projet que la commune compte réaliser très prochainement.

Il s’agit, a-t-il expliqué, de réduire de quelques mètres la largeur de la corniche, longue de 500 mètres, afin de laisser davantage d’espace aux vagues pour se dissiper. «De cette manière, nous allons augmenter l’ensablement de la plage», a-t-il poursuivi.

Lire aussi : Mehdia: une plage splendide qui manque d’infrastructures modernes

Sur place, une autre source a estimé que le phénomène observé à Mehdia n’est pas lié à une quelconque extraction illégale de sable dans la zone. Elle regrette toutefois que cette transformation du littoral risque d’entraîner des dangers pour les baigneurs, notamment l’apparition soudaine de zones profondes et de courants de retour dangereux.

Entre montée des eaux, recul du sable et risques accrus pour les estivants, la plage de Mehdia illustre les fragilités croissantes du littoral face à l’érosion côtière. La commune tente désormais de contenir l’avancée de la mer, dans l’urgence, avant que ce phénomène ne menace davantage l’équilibre de l’une des plages les plus fréquentées de la région.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 12/06/2026 à 09h05
#Plage#kénitra#Mer#Environnement#Nature

LEs contenus liés

Société

Un jour, une plage. Ep14. Mehdia, un refuge de l’Atlantique promettant évasion et convivialité

Economie

Mehdia: 20 millions de dirhams pour la construction de la nouvelle halle aux poissons

Société

À Mehdia, voici comment un éboulement a failli tourner au drame

Société

Spectaculaire glissement de terrain à Mehdia: la circulation encore suspendue

Société

Vidéo. Covid-19: voici comment s'est déroulée une opération de sensibilisation dans les quartiers de Mehdia

Politique

Diapo. Mehdia passe sous le contrôle de la DGSN

Société

Nouveau drame sur les routes marocaines: 3 morts dans un accident à Mehdia

Société

Arnaque à Mehdia: il promettait à ses victimes un transfert vers l'Europe contre 8.000 DH

Articles les plus lus

1
Affaire Gleizes. Un retentissement planétaire: le patron de la FIFA expose le régime algérien aux yeux du monde
2
Aéronautique. Une visite en janvier 2024, une usine inaugurée en juin 2026: comment le suédois Trelleborg a illico posé ses valises à Midparc
3
L’hommage de Fouad Bellamine à son ami Saâd Hassani
4
Gestion déléguée des déchets à Casablanca: dans les coulisses des dernières tractations
5
Le grand bluff de Ghar Djebilet: le mensonge d’État de Tebboune révélé au grand jour
6
Affaire Amir DZ: acculé par la France, le régime algérien sacrifie l’ex-chef des renseignements extérieurs
7
Que deviendront nos artisans à l’ère de l’IA?
8
Officiel. Le port de Casablanca adopte le 24h/24, la porte 4 rouverte de nuit
Revues de presse

Voir plus