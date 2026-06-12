Mehdia: l’avancée de la mer inquiète habitants et responsables locaux

La plage de Mehdia fait face, ces derniers temps, à un phénomène inquiétant: une avancée de la mer accompagnée d’une forte érosion côtière, a constaté une équipe de Le360 sur place.

Ce phénomène a récemment contraint la commune de Mehdia, située à quelques kilomètres au sud de Kénitra, à intervenir rapidement en consolidant le long rivage de la plage avec des tonnes de sable acheminées depuis les régions avoisinantes.

Le président du conseil communal, Abderrahim Bourass, a expliqué que l’érosion et la disparition progressive du sable sont causées par plusieurs facteurs, en particulier la montée des eaux et les courants marins. L’océan Atlantique, a indiqué le président RNIste, aspire également le sable sous les effets du changement climatique.

«Nous sommes conscients de ce problème que nous tentons d’endiguer afin de préserver notre belle plage», a-t-il promis, avant de détailler un projet que la commune compte réaliser très prochainement.

Il s’agit, a-t-il expliqué, de réduire de quelques mètres la largeur de la corniche, longue de 500 mètres, afin de laisser davantage d’espace aux vagues pour se dissiper. «De cette manière, nous allons augmenter l’ensablement de la plage», a-t-il poursuivi.

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Sur place, une autre source a estimé que le phénomène observé à Mehdia n’est pas lié à une quelconque extraction illégale de sable dans la zone. Elle regrette toutefois que cette transformation du littoral risque d’entraîner des dangers pour les baigneurs, notamment l’apparition soudaine de zones profondes et de courants de retour dangereux.

Entre montée des eaux, recul du sable et risques accrus pour les estivants, la plage de Mehdia illustre les fragilités croissantes du littoral face à l’érosion côtière. La commune tente désormais de contenir l’avancée de la mer, dans l’urgence, avant que ce phénomène ne menace davantage l’équilibre de l’une des plages les plus fréquentées de la région.