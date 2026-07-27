CAN féminine: les dessous de l’affaire des vols dans l’hôtel de la sélection du Nigeria

Un employé d’un hôtel de Casablanca et un cambiste informel ont été déférés, lundi, par la police judiciaire de Casablanca-Anfa devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ.

L’employé de cet hôtel, situé au boulevard des FAR et classé cinq étoiles, serait impliqué dans l’affaire des vols d’argent ayant ciblé les chambres des joueuses de la sélection féminine du Nigeria, engagée dans la Coupe d’Afrique des Nations 2026 au Maroc.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 28 juillet, le mis en cause a été interpellé par les éléments de la police judiciaire de Casablanca-Anfa sur la base des plaintes déposées par les joueuses qui avaient auparavant signalée ce méfaits sur les réseaux sociaux. Le montant total des sommes dérobées serait de 10.000 dirhams. Le mis en cause devrait être poursuivi pour abus de confiance et vol qualifié, ce qui l’expose à de lourdes peines de prison.

Dans le cadre de l’enquête, le cambiste informel également impliqué dans cette affaire a été auditionné pour violation de la réglementation des changes. «Cet incident n’est pas le premier du genre dans les compétitions officielles africaines. En 2018, la délégation officielle marocaine aux Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018) à Alger a été victime de vols commis à l’intérieur des chambres de l’hôtel. Mais, en dépit de la plainte déposée par les responsables marocains dans ce sens et de l’enquête ouverte par les services sécuritaires algériens, l’auteur du crime n’a pas été interpellé.