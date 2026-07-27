Société

Frais, dettes et promesses non tenues: le nouveau cri d’alarme des porteurs de projets «Forsa»

Le programme Forsa vise la création de 10.000 entreprises au Maroc pour la seule année 2022. Photo d'illustration.

Les protestations des bénéficiaires du programme «Forsa» refont surface, relançant le débat autour des retards de financement et des difficultés rencontrées par les porteurs de projets. . DR

Revue de presseLe dossier du programme «Forsa» revient sur le devant de l’actualité avec le renouvellement des protestations des porteurs de projets. Ces derniers dénoncent ce qu’ils qualifient de retard flagrant dans le déblocage des financements ainsi que le blocage des dossiers ayant rempli toutes les conditions et franchi toutes les étapes requises, mais qui attendent toujours le soutien financier promis. Ils en appellent aujourd’hui au gouvernement pour les sortir de l’impasse de l’endettement et des risques d’emprisonnement. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 27/07/2026 à 20h23

Un nombre important de porteurs de projets dans le cadre du programme «Forsa» recourent de nouveau aux protestations pour attirer l’attention du gouvernement sur leur calvaire. Selon le quotidien Al Akhbar, qui revient sur ce dossier dans son édition du mardi 28 juillet, ces jeunes porteurs de projets, qui attendent depuis plusieurs mois après avoir réuni tous les documents requis, ont été surpris par l’arrêt ou le blocage des procédures de financement.

Cette situation, qu’ils n’avaient pas prévue et qui leur a causé d’importants préjudices, n’a suscité aucune réaction de la part des autorités concernées, restées sourdes à toutes leurs sollicitations. C’est ce qui les a contraints à mener des actions de protestation afin de faire entendre leurs doléances. En effet, nombre de ces jeunes porteurs de projets ont déjà signé des contrats de location de locaux commerciaux et acheté le matériel nécessaire à leur activité, en contrepartie de chèques de garantie remis aux propriétaires des locaux et aux fournisseurs.

Ce sont les promesses de financement, annoncées dans de brefs délais mais jamais concrétisées, qui les ont placés dans cette situation. Le retard dans le déblocage des financements a entraîné des engagements non honorés de la part des porteurs de projets, dont certains risquent aujourd’hui des poursuites judiciaires pour émission de chèques sans provision et pour dettes impayées, notamment les loyers des locaux commerciaux.

Au-delà de la crise financière, les porteurs de projets traversent également une crise sociale et psychologique, avec le sentiment d’avoir bâti leurs espoirs sur des mirages. En effet, ce qui était initialement présenté comme un encouragement à l’initiative entrepreneuriale s’est transformé, pour nombre d’entre eux, en un véritable calvaire, en raison du non-respect des engagements pris par les autorités chargées de l’octroi des financements.

Par La Rédaction
Le 27/07/2026 à 20h23

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