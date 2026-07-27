Introduction en Bourse de T2S: le bilan

La place financière de Casablanca a été le théâtre d’un véritable plébiscite boursier en ce début d’année 2026. L’introduction en Bourse de T2S Group Holding, première opération de l’année sur le marché central, a suscité un engouement d’une ampleur inédite, confirmant le vif intérêt des investisseurs institutionnels comme des particuliers pour les valeurs de croissance. «Annoncé ce lundi à Casablanca par le directeur général de la Bourse, Nasser Seddiqi, le bilan final de l’opération témoigne d’un niveau de demande exceptionnel: la levée de fonds a été sursouscrite 43,75 fois, concrétisant une demande globale de 48,13 milliards de dirhams émanant de 111.149 souscripteurs», rapporte le magazine Finances News Hebdo.

Face à un tel raz-de-marée d’ordres d’achat, le taux moyen de satisfaction s’est établi à seulement 2,29%, illustrant la rareté des titres proposés au regard de l’appétit du marché. Les investisseurs ont, en effet, formulé des demandes portant sur plus de 215,8 millions d’actions, alors que le volume mis en vente ne s’élevait qu’à 4.932.734 titres, destinés à mobiliser une enveloppe globale de 1,1 milliard de dirhams. Pour Nasser Seddiqi, ce résultat constitue une excellente nouvelle pour l’ensemble des acteurs de la place. Il a souligné que la mobilisation de plus de 110.000 épargnants désireux d’intégrer le capital du groupe est la preuve manifeste d’une confiance renforcée des citoyens dans le marché financier national et d’une volonté affirmée d’orienter leur épargne vers l’économie réelle.

«Cette dynamique a également été saluée par Brahim Benjelloun Touimi, président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, qui a mis en exergue le rôle fondamental du marché des capitaux dans le financement de la croissance des entreprises à fort potentiel», relate Finances News. Selon lui, le succès retentissant de cette opération s’inscrit dans un climat de confiance économique généralisé et reflète l’excellence du travail de structuration mené par l’écosystème financier, selon les standards internationaux les plus rigoureux. Il a, par ailleurs, rappelé le positionnement stratégique de T2S Group Holding, devenu un acteur de référence dans les technologies médicales, dont la trajectoire industrielle participe directement à la modernisation des infrastructures hospitalières et au renforcement de la souveraineté sanitaire du Royaume.

Pour la direction du groupe, cette concrétisation marque le début d’une nouvelle ère de développement. Le président-directeur général de T2S Group Holding, Abderraouf Sordo, a fait part de sa gratitude face à cette marque de confiance massive, estimant qu’elle confère à l’entreprise la responsabilité de concrétiser, avec rigueur, la feuille de route stratégique présentée aux investisseurs. L’ambition affichée est d’asseoir le modèle intégré de la société dans la MedTech tout en accélérant son expansion à l’échelle nationale et en Afrique subsaharienne, où les besoins en équipements diagnostiques et thérapeutiques de pointe demeurent majeurs.

Visée au début du mois de juillet 2026 par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, l’opération a combiné une augmentation de capital d’environ 350 millions de dirhams et une cession d’actions préexistantes à hauteur de 750 millions de dirhams. Proposés au prix unitaire de 223 dirhams, les 4,93 millions de titres offraient un point d’entrée attractif dans un groupe fondé il y a près de 35 ans.

Aujourd’hui, figure majeure de la technologie médicale marocaine, T2S accompagne l’ensemble du corps médical et des établissements de santé en leur fournissant des équipements de dernière génération, avec l’ambition d’élever la qualité des soins prodigués aux patients et de renforcer l’efficience globale du système de santé public et privé.