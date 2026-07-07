La MedTech T2S décroche son visa pour une introduction en Bourse

Le marché boursier marocain s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids et à diversifier son offre sectorielle. L’Autorité marocaine du marché des capitaux a délivré son visa, le 6 juillet 2026, pour l’introduction en Bourse de T2S Group Holding, une opération d’envergure nationale estimée à près de 1,1 milliard de dirhams. Cette introduction marque un tournant pour la place financière de Casablanca en consacrant l’arrivée d’un acteur de la MedTech, un profil technologique et médical encore rare à la cote, porté par la modernisation structurelle du système de santé au Maroc et sur le continent africain.

«Prévue du 13 au 17 juillet 2026, au prix de 223 dirhams par action, l’opération combine une augmentation de capital de 350 millions de dirhams et une cession de titres à hauteur de 750 millions de dirhams, sous la houlette de CFG Finance en qualité de conseiller financier», indique le magazine Finances News Hebdo.

Fondé en 1992, T2S Group s’est imposé comme un opérateur intégré de la technologie médicale, allant bien au-delà de la simple distribution. Son modèle englobe l’approvisionnement, la production, la maintenance et la formation, en s’appuyant sur des partenariats internationaux de premier plan, une plateforme logistique de 3.000 m² et un réseau d’ingénieurs spécialisés. Le groupe se distingue notamment dans la radiopharmacie avec la production locale de radiotraceurs à Casablanca et l’ouverture prévue d’un second cyclotron à Fès en 2028 afin de doubler sa capacité, s’inscrivant ainsi dans une logique de souveraineté sanitaire en oncologie.

Cette stratégie répond à une forte dynamique sectorielle, marquée par une hausse annuelle moyenne de 14,6% des dépenses publiques de santé entre 2020 et 2026, l’extension de la couverture médicale et le développement du réseau hospitalier national. Structuré autour de sept segments, le groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 501 millions de dirhams dans la radiologie-oncologie, de 317 millions dans les dispositifs médicaux et de 270 millions dans les blocs opératoires. «Cette diversification lui permet de stabiliser son modèle, avec 46 % de revenus récurrents issus de la maintenance et des consommables, ainsi qu’une forte présence dans le secteur privé, qui génère 70% de son activité», écrit Finances News.

Sur le plan financier, les indicateurs affichent une trajectoire ascendante. Pour l’exercice 2026, le chiffre d’affaires consolidé est attendu à 2,144 milliards de dirhams, en progression de 21,6% sur un an. L’excédent brut d’exploitation devrait atteindre 434 millions de dirhams et le résultat net s’établir à 241 millions de dirhams. Cette performance repose sur des fondamentaux solides à fin 2025, caractérisés par des capitaux propres de 1,5 milliard de dirhams et un taux d’endettement net maîtrisé de 15%.

Les fonds levés lors de cette introduction en Bourse doivent soutenir le plan de développement du groupe à l’horizon 2030. T2S Group cible quatre priorités: consolider ses métiers historiques, élargir sa gamme de produits, accélérer son expansion en Afrique et saisir des opportunités de croissance externe. Les projections du management tablent sur un doublement du chiffre d’affaires, qui dépasserait 4,1 milliards de dirhams d’ici quatre ans, porté par une croissance annuelle moyenne de 18,8%. Pour la Bourse de Casablanca, cette cotation offre aux investisseurs une nouvelle opportunité de croissance décorrélée des secteurs traditionnels, solidement adossée aux enjeux sanitaires de demain.