Introduction en Bourse, acquisition de STAM-VIAS, 17.000 salariés: TGCC construit en grand

Le Groupe TGCC a officialisé, lors d’une conférence de presse tenue le lundi 7 juillet à Casablanca, une opération financière d’envergure: une augmentation de capital de 2,2 milliards de dirhams (MMDH) par émission de plus de 3 millions de nouvelles actions au prix de 725 dirhams l’unité. Cette opération vise principalement à refinancer l’acquisition de 60% de STAM-VIAS, société spécialisée dans la construction d’infrastructures et à élargir le flottant boursier du groupe de 33,2% à 39%.

En supprimant le droit préférentiel de souscription, TGCC choisit d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs institutionnels et au grand public, tout en offrant une décote de plus de 17% par rapport au cours de Bourse au 1er juillet 2025. Un signal fort adressé au marché, dans un contexte où le groupe entend renforcer sa transparence, sa gouvernance et son ancrage régional.

L’introduction en Bourse de TGCC en 2021 a servi de catalyseur à une croissance sans précédent. En quatre ans, le carnet de commandes du groupe est passé de 6,8 à 19,4 MMDH en 2025, soit près du triple. Le chiffre d’affaires a connu une envolée spectaculaire, atteignant 12,753 MMDH en 2025 contre 3,626 en 2021.

Cette croissance s’est également traduite sur le plan humain et logistique: les effectifs sont passés de 8.000 à 17.000 collaborateurs, tandis que le parc matériel a doublé, avec 2.460 engins déployés sur les chantiers.

TGCC a fait de sa transformation structurelle un levier de performance. Le groupe a lancé depuis 2018 plusieurs filiales spécialisées dans des métiers complémentaires: béton, extraction, menuiserie aluminium, menuiserie bois, charpente métallique, revêtement de sol, électromécanique, ainsi que STAM-VIAS dans la construction d’infrastructures.

«Nous croyons fermement que l’après-2030 sera porteur, à condition d’avoir la capacité d’agir vite et fort» — Mohammed Bouzoubaa

Parallèlement, TGCC a élargi son champ d’intervention à de nouveaux secteurs comme l’industrie, la logistique, la santé, l’éducation et l’aménagement urbain. Aujourd’hui, les infrastructures et le génie civil représentent près de 49% de son carnet de commandes.

L’un des temps forts de la conférence a été l’annonce de l’augmentation de capital du groupe. Cette opération a un double objectif: rembourser les fonds levés pour l’acquisition de 60% du groupe STAM-VIAS et accroître le flottant en Bourse afin de permettre une ouverture accrue du capital aux investisseurs institutionnels et au grand public.

L’intégration de STAM-VIAS ne se limite pas à une opération de croissance externe: elle constitue une brique essentielle du repositionnement stratégique de TGCC. Avec un carnet de commandes de près de 10 milliards de dirhams à elle seule au 31 août 2024, STAM-VIAS permet au groupe d’élargir son champ d’intervention vers des segments jusque-là peu exploités, comme la construction de routes, autoroutes et ouvrages hydrauliques.

Lire aussi : L’augmentation de capital de TGCC expliquée par son PDG, Mohammed Bouzoubaâ

«Cette acquisition double notre carnet de commandes et ouvre un accès direct à des marchés décisifs dans notre stratégie continentale», a souligné Fatima Zahra Bouzoubaa, directrice du pôle administratif et financier du groupe. Le carnet consolidé du groupe atteint désormais 19,4 MMDH, contre 6,8 en 2021.

Soutenu par une croissance organique et externe, le groupe a vu son chiffre d’affaires pro forma passer de 5,2 MMDH en 2022 à 11,5 MMDH en 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 24%. L’Ebitda suit une trajectoire ascendante, atteignant 1,9 MMDH en 2024, avec une cible de 2,5 MMDH en 2026. Le résultat net part du groupe, lui, est projeté à 890 millions de dirhams à cet horizon.

Ces résultats illustrent la solidité de la stratégie adoptée depuis l’IPO de 2021, fondée sur la verticalisation des métiers, la diversification sectorielle et l’expansion géographique.

Cap sur 2030... et au-delà

Avec la perspective de la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Maroc, TGCC cherche à devenir un acteur incontournable des grands chantiers nationaux. Mais le groupe se projette déjà au-delà de cet horizon, en anticipant une montée en puissance des investissements dans les énergies renouvelables, la mobilité, l’eau et les infrastructures ferroviaires.

«Ceux qui avancent trouveront toujours des opportunités», a affirmé Mohamed Bouzoubaa, président-directeur général du groupe. «Nous croyons fermement que l’après-2030 sera porteur, à condition d’avoir la capacité d’agir vite et fort», a-t-il aussi souligné.

Et à l’international?

Au-delà du marché marocain, TGCC ancre ses ambitions sur le continent africain. Présent en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Gabon et au Moyen-Orient, le groupe cible des marchés en pleine mutation, souvent portés par de vastes plans d’investissement publics. L’intégration de STAM-VIAS lui permet désormais d’y répondre sur l’ensemble de la chaîne de valeur, en particulier sur les marchés stratégiques des infrastructures routières et hydrauliques.

La direction a insisté sur l’importance d’une gouvernance efficace et structurée. TGCC et STAM-VIAS disposent désormais d’un conseil d’administration commun et de comités stratégiques, sociétaux et de gouvernance, alignés avec les meilleures pratiques du secteur.

Lire aussi : Officiel: la construction du Grand Stade Hassan II confiée au groupement marocain SGTM-TGCC

Par ailleurs, l’entreprise renforce son engagement en matière de responsabilité sociétale: formation continue via la TGCC Académie, démarches de durabilité environnementale, actions en faveur de la fidélisation des talents dans un marché tendu sur la main-d’œuvre qualifiée.

Avec une assise financière renforcée, un carnet de commandes étoffé, des relais de croissance bien identifiés et une vision claire au-delà de 2030, TGCC affirme plus que jamais son rôle de locomotive du BTP marocain. L’augmentation de capital annoncée constitue moins une étape qu’un tremplin vers une nouvelle phase de consolidation, d’expansion et de transformation.