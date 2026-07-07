T2S lance son introduction en Bourse avec près de 4,9 millions de titres

L’introduction en Bourse de T2S Group Holding ne répond pas uniquement à un objectif de financement. Sa structuration repose sur une combinaison entre une augmentation de capital et une cession d’actions existantes, un schéma qui permet simultanément d’apporter des ressources nouvelles à l’entreprise et d’élargir son actionnariat. L’opération atteint plus de 1,09 milliard de dirhams, franchissant ainsi le seuil symbolique du milliard de dirhams.

Le prix d’introduction a été fixé à 223 dirhams par action, pour une valeur nominale de 50 dirhams. L’offre porte sur la cession de 3.363.228 actions et l’émission de 1.569.506 nouvelles actions. La période de souscription s’étendra du 13 au 17 juillet, tandis que la première cotation est programmée le 27 juillet.

Cette structuration marque l’aboutissement d’un processus engagé depuis plusieurs années afin d’adapter le groupe aux exigences des marchés financiers. «Il fallait bâtir une organisation solide, mettre en place une gouvernance conforme aux standards internationaux et disposer d’une structure suffisamment robuste pour accéder au marché boursier», explique Abderraouf Sordo, président-directeur général de T2S Group Holding. Le dirigeant résume cette évolution par une image forte: «À l’image d’une grossesse qui exige neuf mois de gestation, notre groupe a mis 35 ans à atteindre sa pleine maturité.»

Le recours au marché financier répond avant tout à une logique d’accélération du développement. L’augmentation de capital doit permettre au groupe de disposer des moyens nécessaires pour poursuivre ses investissements tout en renforçant sa capacité à saisir de nouvelles opportunités de croissance.

«Notre ambition est de consolider notre position sur le marché national tout en accélérant notre développement en Afrique subsaharienne, où nous sommes présents depuis près de 25 ans. Nous souhaitons notamment réaliser des acquisitions qui nous permettront de croître plus rapidement et plus efficacement», affirme Abderraouf Sordo.

«Il ne s’agit pas de délaisser le Maroc pour se développer ailleurs. Au contraire, nous voulons consolider notre expertise au Maroc afin qu’elle puisse accompagner notre expansion et être transférée vers les pays d’Afrique subsaharienne», poursuit-il.

Un modèle intégré qui renforce la crédibilité de l’opération

La solidité du projet présenté aux investisseurs repose sur un modèle économique couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies médicales. T2S intervient à la fois dans la distribution, l’installation et la maintenance d’équipements médicaux, mais également dans la production de radiopharmaceutiques, le développement de solutions numériques et la recherche.

Cette intégration constitue l’un des principaux arguments de l’opération. «Au sein du groupe, nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur: la finance, la supply chain, les affaires réglementaires ainsi que l’ensemble des fonctions support», souligne un dirigeant du groupe lors de la présentation.

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Cette organisation s’appuie notamment sur Cyclopharma, présenté comme l’un des deux acteurs privés spécialisés dans la production de radiopharmaceutiques au Maroc. Elle repose également sur des partenariats avec plusieurs leaders internationaux tels que General Electric, Air Liquide, bioMérieux, ZEISS ou Penlon. Plus de quarante partenaires internationaux collaborent aujourd’hui avec le groupe dans le cadre de contrats d’exclusivité ou de distribution.

Le dispositif industriel est complété par une plateforme logistique de plus de 30.000 m² située à Nouaceur, à proximité de l’aéroport Mohammed V, ainsi que par une supply chain entièrement digitalisée. «Notre modèle de distribution est particulièrement agile. Nous opérons aussi bien en B2C qu’en B2B grâce à un réseau de sous-distributeurs sélectionnés avec nos partenaires internationaux», précise le même responsable.

Des fondamentaux financiers qui confortent la valorisation

Cette structuration financière s’appuie sur une trajectoire de croissance solide. Entre 2023 et 2025, le chiffre d’affaires consolidé a progressé en moyenne de 13,3% par an, sous l’effet de la croissance des sept segments d’activité du groupe. Il est ainsi passé de plus de 1,5 milliard de dirhams en 2024 à plus de 1,7 milliard en 2025.

La rentabilité a progressé à un rythme encore plus soutenu. Le résultat opérationnel avant dotations d’exploitation a enregistré une hausse annuelle moyenne de 26%, tandis que le résultat net consolidé a augmenté de 62,6% par an. Les capitaux propres se sont renforcés parallèlement à une diminution annuelle moyenne de 36,2% de l’endettement net.

Autre élément significatif, le secteur privé représente en moyenne 74,1% du chiffre d’affaires consolidé entre 2023 et 2025, illustrant le positionnement du groupe sur un segment particulièrement dynamique du marché de la santé.

L’introduction en Bourse intervient alors que le marché marocain des technologies médicales affiche des perspectives favorables. Estimé à près de 10 milliards de dirhams en 2025, il a enregistré une croissance annuelle moyenne de 11,6% entre 2019 et 2025 et devrait progresser de 12% par an à l’horizon 2030, sous l’effet de la montée en puissance du secteur privé, des investissements attendus dans le secteur public et de l’évolution de la tarification médicale.

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T2S entend capitaliser sur cette dynamique grâce à un positionnement construit depuis plus de trois décennies. «Nous avons investi au bon moment, recruté les compétences nécessaires et structuré notre organisation. C’est ce qui nous permet aujourd’hui d’être un acteur de référence, aussi bien au Maroc qu’en Afrique subsaharienne», souligne Abderraouf Sordo.

Le dirigeant insiste également sur la philosophie qui guide le développement du groupe depuis sa création: «Notre devise est restée la même: cliniquement performant pour le patient, efficient pour le médecin et économiquement soutenable pour le système de santé.»

Cette vision se traduit notamment par les investissements réalisés dans la chirurgie robotique, la production nationale de radiopharmaceutiques et les logiciels développés en interne. «Aujourd’hui, nous développons également des solutions d’intelligence artificielle appliquées au diagnostic en imagerie médicale. Ces investissements nous permettent d’aborder cette nouvelle révolution technologique avec une longueur d’avance», conclut-il.