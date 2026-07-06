T2S Group Holding lance une IPO de 1,1 milliard de DH sur le marché boursier

L’introduction en bourse (IPO) du groupe marocain T2S Group Holding a officiellement franchi une étape majeure avec l'obtention du visa de l’AMMC.

L’introduction en Bourse de T2S Group Holding franchit une étape réglementaire déterminante. L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir accordé, le 6 juillet 2026, le visa VI/EM/021/2026 au prospectus relatif à cette opération, selon le communiqué publié à cette occasion. L’opération porte sur des titres de capital et combine une cession ainsi qu’une émission d’actions, pour un montant global de 1,1 milliard de dirhams.

Ce lundi 6 juillet, une présentation détaillée de l’opération est organisée à la Bourse de Casablanca sur l’obtention du visa, afin d’exposer aux investisseurs les principales caractéristiques du projet et la stratégie de développement du groupe.

Le communiqué rappelle que T2S Group Holding a été créé en 1992 avec l’ambition de mettre à la disposition des professionnels de santé les technologies médicales internationales les plus avancées, aussi bien dans le domaine du diagnostic que des thérapies.

Cette orientation stratégique repose sur un objectif clairement affiché par le groupe: proposer des solutions cliniquement performantes pour les patients, efficientes pour les médecins et économiquement viables pour le système de santé. Ce positionnement fait aujourd’hui de T2S Group Holding un acteur de référence marocain de la technologie médicale intégrée, ou MedTech, selon les termes du communiqué.

Le prospectus présenté par le groupe met en avant un modèle économique structuré autour de deux processus opérationnels complémentaires.

Le premier concerne les activités de distribution, d’installation et de maintenance. Selon le communiqué, ce pôle accompagne les établissements de santé au Maroc ainsi qu’en Afrique francophone grâce à la mise à disposition d’équipements, de dispositifs médicaux et de solutions à forte composante technologique. Cette offre couvre plusieurs domaines spécialisés, notamment l’imagerie médicale, l’oncologie, les blocs opératoires et la chirurgie robotique, en assurant une continuité allant du diagnostic jusqu’à la thérapie.

Le second pilier repose sur la production intégrée et la recherche et développement. Le communiqué précise que le groupe produit des traceurs radiopharmaceutiques grâce à son propre cyclotron implanté à Bouskoura, près de Casablanca, tout en développant des travaux de recherche portant notamment sur de nouvelles molécules à vocation neurologique et théranostique.

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Le développement technologique constitue également un axe majeur de la stratégie de T2S Group Holding. Selon le communiqué, les activités de recherche et développement couvrent aussi les systèmes digitaux, avec la conception et le développement en interne de solutions logicielles d’ingénierie médicale.

Ces solutions ont pour vocation de faciliter l’intégration et la communication entre les équipements médicaux tout en contribuant à la digitalisation et à l’optimisation de la gestion des établissements de santé. Le communiqué indique également que des travaux sont actuellement en cours pour développer des modules d’intelligence artificielle appliqués à l’imagerie médicale, illustrant la volonté du groupe d’intégrer les nouvelles technologies au sein de son offre.

T2S Group Holding s’appuie sur une organisation intégrée couvrant sept segments d’activité à forte valeur ajoutée, portés par quatre entités intégrées.

Ces segments regroupent la radiologie et l’oncologie, les solutions destinées aux blocs opératoires et aux soins hospitaliers, les dispositifs médicaux incluant la chirurgie robotique, le diagnostic in vitro, la radiopharmacie, les systèmes digitaux ainsi que les services après-vente.

Cette organisation traduit la volonté du groupe d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies médicales, depuis la fourniture des équipements jusqu’aux services associés, en passant par la production industrielle, le développement logiciel et les activités de recherche.