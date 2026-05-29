47,1% du PIB en Bourse: le Maroc parmi les marchés les plus solide d’Afrique, selon la BAD

Le Maroc, l’une des rares portes d’entrée africaines vers les marchés internationaux, attire encore les capitaux dans un monde plus fragmenté. Cette appréciation intervient dans un contexte où l’économie marocaine a accéléré son rythme de croissance. Selon le rapport de la BAD, le PIB a progressé de 4,7% en 2025, contre 3,8% en 2024, soutenu par la reprise de l’agriculture, la dynamique industrielle, l’activité du BTP et les performances du tourisme. Parallèlement, l’inflation a ralenti à 0,8%, tandis que le déficit budgétaire a été ramené à 3,5% du PIB.

Cette amélioration macroéconomique ne constitue pas seulement un indicateur de stabilité. Elle contribue également à renforcer la confiance des investisseurs et à élargir les marges de financement de l’économie.

La BAD souligne que la capitalisation boursière marocaine représentait 47,1% du PIB en 2024, un niveau qui place le marché financier national parmi les plus importants d’Afrique.

Ce chiffre traduit une réalité souvent moins visible que les grands projets d’infrastructures: la capacité d’une économie à transformer l’épargne en investissement productif. Alors que de nombreux marchés africains demeurent étroits et peu liquides, la place casablancaise bénéficie d’un environnement réglementaire consolidé, d’investisseurs institutionnels structurés et d’une présence significative des grands groupes nationaux.

Cette profondeur financière s’inscrit dans une dynamique plus large. Selon les données de la Bourse de Casablanca, la capitalisation globale du marché dépassait 950 milliards de dirhams à la fin de 2025, portée notamment par les secteurs bancaire, industriel, télécoms et énergétique.

La BAD considère ainsi que cette base financière constitue un avantage comparatif important pour le Royaume au moment où l’Afrique cherche à mobiliser davantage de ressources locales pour financer sa transformation économique.

Un accès aux marchés internationaux devenu un actif stratégique

La force du modèle marocain ne repose toutefois pas uniquement sur son marché domestique. Le rapport insiste également sur le «bon accès aux marchés financiers internationaux» dont bénéficie le Royaume.

Cette caractéristique prend une importance particulière dans un environnement mondial marqué par le renchérissement du coût du capital. La BAD rappelle d’ailleurs que les conditions financières internationales se sont durcies et que le coût moyen de la dette publique extérieure marocaine a progressé de 70 points de base pour atteindre 3,9% en 2024.

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Malgré cette évolution, le Maroc conserve une capacité d’accès aux investisseurs internationaux supérieure à celle observée dans de nombreuses économies africaines. Cette crédibilité repose sur plusieurs facteurs: une politique macroéconomique relativement prévisible, un secteur bancaire solide, un cadre institutionnel stable et une intégration progressive dans les circuits financiers mondiaux.

Les agences internationales de notation continuent d’ailleurs de maintenir le Royaume dans la catégorie investissement, un élément déterminant pour l’attractivité des émissions souveraines et des financements privés.

La finance comme levier de projection africaine

L’analyse de la BAD va au-delà de la seule dimension nationale. Le rapport estime que le Maroc dispose d’un potentiel supplémentaire grâce à l’expansion de ses groupes bancaires panafricains, notamment Bank of Africa, distinguée il y a quelques jours comme meilleure banque d’Afrique du Nord par l’African Banker 2026.

Cette lecture rejoint une évolution observée depuis plusieurs années: les banques marocaines figurent aujourd’hui parmi les acteurs les plus présents sur le continent, couvrant plusieurs dizaines de pays et accompagnant les flux commerciaux ainsi que les investissements Sud-Sud.

À mesure que les besoins de financement africains augmentent, cette présence confère au Royaume une position particulière dans la circulation des capitaux régionaux. La question n’est plus seulement celle du financement de l’économie marocaine, mais également celle de sa capacité à participer au financement de la croissance africaine.

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La BAD nuance néanmoins son diagnostic. Malgré son niveau de développement, le système financier marocain reste caractérisé par une forte prédominance du secteur bancaire. Le rapport relève également le caractère encore limité du segment participatif, la concentration du marché obligataire autour des titres souverains et une base de sociétés cotées qui demeure relativement restreinte, avec 77 entreprises en Bourse.

Cette observation éclaire les priorités des prochaines années. La BAD appelle à l’approfondissement des marchés financiers, à la diversification des instruments de financement, notamment verts, ainsi qu’à un recours accru aux partenariats public-privé, qui constituent des axes majeurs pour renforcer la mobilisation du capital à grande échelle.

D’ores et déjà, le Royaume dispose des fondations financières les plus solides du continent. L’enjeu consiste désormais à transformer cette profondeur financière en un accélérateur plus puissant de l’investissement productif, de l’innovation et de l’intégration économique africaine.

À la lecture du rapport de la BAD, cette capacité de transformation apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux atouts stratégiques du Royaume dans la compétition économique continentale.