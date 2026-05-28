African Banker 2026: Bank Of Africa distinguée meilleure banque d’Afrique du Nord

Bank Of Africa a été distinguée mercredi à Brazzaville comme meilleure banque d’Afrique du Nord à l’occasion des «African Banker Awards 2026», organisés en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de Développement(BAD). Cette reconnaissance régionale place le groupe marocain parmi les institutions bancaires africaines les plus visibles du continent dans un contexte où les enjeux de financement, d’inclusion financière et d’expansion régionale occupent une place centrale dans les stratégies des établissements bancaires africains.

Cette distinction intervient dans le cadre du palmarès régional des «African Banker Awards», qui récompense chaque année plusieurs institutions financières africaines considérées comme des acteurs majeurs dans leurs zones respectives. Aux côtés de Bank Of Africa pour l’Afrique du Nord, la zambienne Zanaco a été récompensée pour l’Afrique australe, CRDB Bank pour l’Afrique de l’Est, Trust Merchant Bank pour l’Afrique centrale ainsi que Ghana Commercial Bank pour l’Afrique de l’Ouest.

La distinction obtenue par BOA intervient également dans un environnement continental marqué par la montée en puissance des groupes bancaires africains opérant dans plusieurs marchés régionaux. Les «African Banker Awards» mettent en avant les institutions financières ayant contribué au développement du secteur bancaire africain, à travers des mécanismes de financement, des stratégies d’expansion et des initiatives dédiées à l’inclusion financière.

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Par ailleurs, le prix de la banque africaine de l’année a été attribué à Ecobank, groupe togolais présent dans 35 pays. Cette récompense confirme la place occupée par les groupes panafricains dans la structuration du paysage bancaire africain.

Les distinctions individuelles ont également occupé une place importante lors de cette édition organisée à Brazzaville. Le ministre zambien des Finances et de la Planification nationale, Situmbeko Musokotwane, a remporté le trophée du ministre des Finances de l’année, tandis qu’André Wameso, gouverneur de la Banque Centrale du Congo, a été désigné gouverneur de Banque centrale de l’année.

Le prix du banquier de l’année est revenu à Serge Ekué, président de la Banque Ouest Africaine de Développement. Paulo Gomes, président de Orango Investment Corporation, a, quant à lui, reçu le trophée de l’icône d’African Banker, alors que le prix de la carrière exemplaire a distingué Henri-Claude Oyima, président du conseil d’administration de BGFIBank Group.

Dans cette dynamique des distinctions, l’Afreximbank a été sacrée institution financière de développement de l’année. Rawbank, banque commerciale de la République démocratique du Congo, a, pour sa part, obtenu le trophée AFAWA consacré à l’inclusion financière des femmes.

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Les autres catégories ont récompensé plusieurs acteurs spécialisés du secteur financier africain. La nigériane Bank of Industry a été distinguée comme banque durable, tandis que la Banque Coopérative du Kenya s’est imposée dans la catégorie des petites et moyennes entreprises. Ziidi Trader a reçu le titre de Fintech de l’année.

Concernant les «Deals de l’année», NBet Finance Company PLC et Cardinal Stone Partners ont remporté la catégorie Dette. Le trophée Infrastructure a été attribué à Red Rocket Holdco, Absa et Rand Merchant Bank, tandis qu’Arise IIP Exit/Equity Raise et Africa Finance Corporation ont été récompensées dans la catégorie Equity.

Organisés par le magazine African Banker et IC Events en coopération avec Business in Africa Events, les «African Banker Awards» récompensent «les acteurs ayant contribué au développement financier du continent». Les Assemblées annuelles de la BAD se poursuivent jusqu’au 29 mai à Brazzaville autour du thème de la mobilisation des ressources pour le développement de l’Afrique.