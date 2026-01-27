PME Invest by BOA: une offre intégrée au cœur de la nouvelle Charte de l’investissement

Le lancement officiel de PME Invest by BOA a été marqué par un événement institutionnel organisé le 26 janvier 2026 à l’hôtel Le Casablanca, sous le thème «TPME: une charte, des engagements renouvelés et un écosystème mobilisé». La rencontre a réuni les dirigeants de Bank of Africa et plusieurs partenaires clés de l’écosystème de l’investissement, notamment le CRI Casablanca-Settat, AMDIE, Maroc PME et la CGEM. Cette convergence institutionnelle illustre la volonté de coordonner l’action publique et privée autour d’un même objectif: accélérer l’investissement des TPME, non plus de manière ponctuelle, mais dans une logique de trajectoire.

Cette conférence s’inscrit dans la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle Charte de l’investissement, pilier central de la stratégie nationale visant à réorienter la croissance vers l’investissement productif, la création d’emplois durables et le rééquilibrage territorial. À travers PME Invest by BOA, le groupe bancaire entend traduire ce cadre stratégique en solutions concrètes, directement mobilisables par les entreprises.

Conçue comme une offre intégrée «One Stop Shop», PME Invest by BOA combine plusieurs leviers. Elle articule des solutions de financement adaptées aux différentes phases de développement des entreprises, allant du crédit moyen et long terme en direct aux mécanismes de cofinancement avec Tamwilcom, en passant par les financements proposés par les filiales spécialisées du groupe. À ces instruments bancaires s’ajoutent les primes à l’investissement octroyées dans le cadre de la charte, mobilisées via les Centres régionaux d’investissement (CRI), ainsi que des conditions financières incitatives destinées à réduire le coût global des projets.

Cette logique d’intégration vise à répondre à une contrainte récurrente du tissu entrepreneurial marocain, celle de la fragmentation des dispositifs, souvent perçue comme un frein à l’investissement, en particulier pour les petites structures.

Au-delà du financement, Bank Of Africa positionne PME Invest by BOA comme un dispositif d’accompagnement global. Les entreprises bénéficient d’un programme d’appui structuré, de l’expertise des équipes métiers déployées à l’échelle nationale et d’un accès à des dispositifs d’échange et de mise en relation, notamment à travers les Business Meetings régionaux et les Green Business Meetings.

Le Club investissement PME, pierre angulaire de cette approche, se veut une plateforme de montée en compétences. Il propose des formations, des ateliers et des séances de coaching ciblées, avec pour objectif de transformer les intentions d’investissement en projets bancables, puis en réalisations effectives et durables. Cette dimension non financière répond à un constat largement partagé, car sans structuration adéquate, ni gouvernance claire, encore moins une visibilité stratégique, l’injection de capitaux reste insuffisante pour enclencher une trajectoire de croissance.

Bank of Africa revendique un rôle de partenaire stratégique

Dans son allocution, Khalid Nasr, directeur général exécutif de Bank of Africa – BMCE Group, a insisté sur la place centrale des TPME dans la stratégie du groupe. Il a rappelé que ces entreprises constituent «un moteur essentiel de la dynamique économique», tant en matière de création d’emplois que de développement régional.

Selon lui, l’enjeu n’est pas uniquement financier. «Nous ne souhaitons pas être uniquement un apporteur de fonds, mais un partenaire à part entière, intégré dans un écosystème élargi», a-t-il souligné, mettant en avant une approche fondée sur l’accompagnement, l’accès à l’expertise sectorielle et l’ouverture sur des opportunités, y compris à l’international. Trois axes structurent cette stratégie: l’encouragement de la création d’entreprise, le soutien à la structuration et au développement des projets et la priorisation des segments à fort potentiel de création de valeur.

Prenant la parole au nom du ministère de l’Investissement, Ghali Skalli, directeur général de l’investissement et du climat des affaires, a replacé cette initiative dans le cadre plus large de la réforme de l’investissement. Il a rappelé que «les TPME forment la colonne vertébrale de l’économie marocaine, tout en restant confrontées à des obstacles persistants en matière de financement, de structuration et d’intégration dans les chaînes de valeur».

Le dispositif TPME de la Charte, entré en vigueur récemment, vise précisément à lever ces freins. Les premiers indicateurs témoignent d’un démarrage rapide où près de 130 demandes déposées, représentant plus d’1,7 milliard de dirhams d’investissement et environ 6.500 emplois directs et indirects. Plus de 60% de ces projets sont localisés en dehors des grands axes économiques traditionnels, confirmant la vocation territoriale du mécanisme.

Pour Samia Terhzaz, directrice générale déléguée de la CGEM, «la question centrale n’est pas seulement celle du rythme de croissance, mais de sa qualité». Alors que les TPME représentent 95% du tissu économique mais seulement 30% du PIB, le potentiel reste considérable.

Elle a salué la différenciation territoriale et la lisibilité des incitations introduites par la charte, tout en rappelant que les subventions, à elles seules, ne suffisent pas. L’accompagnement, la gouvernance et la structuration financière demeurent déterminants, dans un contexte où plus de 60% des entreprises déclarent encore rencontrer des difficultés d’accès au crédit.

Les CRI, guichets uniques de l’investissement régional

Du côté du CRI Casablanca-Settat, Fatima Zahra Mokhtari, directrice du Pôle Impulsion économique, a détaillé le dispositif de primes destiné aux TPME. Celles-ci peuvent atteindre jusqu’à 30% du montant de l’investissement, sous réserve de critères précis liés à la taille de l’entreprise, au volume d’investissement et à la création d’emplois.

Le rôle du CRI comme guichet unique est central grace à plusieurs actions, notamment l’information, l’orientation, l’instruction des dossiers et la coordination avec les administrations concernées. Le versement des primes s’effectue en deux temps, afin d’assurer le respect des engagements pris par les entreprises bénéficiaires.

Les échanges entre panélistes issus de Bank of Africa, de l’AMDIE, de Tamwilcom, de la CGEM et de Maroc PME ont mis en évidence un consensus, notamment le financement qui est indispensable, mais qui doit s’inscrire dans une approche globale intégrant assistance technique, accompagnement managérial et proximité territoriale. Les intervenants ont aussi souligné l’importance de la pédagogie et de la communication, face à un déficit d’information persistant chez de nombreux dirigeants. La territorialisation de l’accompagnement, adossée aux CRI, est apparue comme un levier clé pour démocratiser l’accès aux dispositifs et accélérer leur mise en œuvre.

À travers PME Invest by BOA et le programme national de rencontres régionales qu’il inaugure, Bank of Africa affiche une ambition claire: devenir un catalyseur de l’investissement des TPME et un acteur bancaire de référence dans la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement.