Bank of Africa inaugure la Chaire panafricaine de durabilité et finance à impact

Lors de la signature de la convention de partenariat entre Bank of Africa et six institutions académiques marocaines, le 19 décembre 2023 à Casablanca.

Bank of Africa (BOA) a lancé, mardi 19 décembre à Casablanca, la Chaire panafricaine de durabilité et finance à impact, en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Université euro-méditerranéenne de Fès, l’Université Hassan II de Casablanca, l’École Hassania des travaux publics, l’Université Ibn Zohr d’Agadir et le groupe ISCAE. Ce programme a pour ambition de contribuer à la recherche et à la promotion de pratiques durables permettant de minimiser l’impact environnemental, tout en favorisant des activités économiques d’impact positif sur les populations et les territoires.

Interrogé par Le360, Brahim Benjelloun-Touimi, administrateur-directeur général de Bank of Africa décrit cette initiative comme un moment historique pour la relation de collaboration existante entre le monde de l’entreprise et le monde académique. Il a également exprimé sa fierté de collaborer avec les institutions présentes afin de «produire une recherche d’innovation partagée par cette communauté scientifique et de praticiens que le groupe Bank of Africa représente».

«Ensemble, nous espérons pouvoir développer le pont de cette finance métissée qui allie les fonds, le prêt, l’investissement, l’assistance technique etc.», a poursuivi Brahim Benjelloun-Touimi, précisant que «le mot-clé de cette collaboration est la durabilité». Et de conclure: «L’enjeu de cette chaire et de faire en sorte qu’on puisse avancer sur les agendas nationaux et internationaux, notamment la décarbonation, et de rendre les produits de financement plus accessibles.»

Tarik El Malki, directeur général par intérim du groupe ISCAE, a pour sa part a affirmé la volonté des institutions partenaires de la nouvelle chaire à mettre en convergence leurs atouts dans ce domaine impactant pour l’économie marocaine. «Depuis une trentaine d’années, le Groupe ISCAE a toujours été à l’avant-garde par rapport à un nombre de thématiques qui ont transformé la société marocaine», a-t-il noté.

Exprimant son enthousiasme à l’occasion de la création de la chaire avec Bank of Africa et le reste des partenaires académiques, Tarik El Malki a précisé que «l’idée est que ce soit véritablement un laboratoire pour façonner l’intelligence collective par rapport à ces questions de la RSE, de la finance durable et autres, que la BOA porte dans son ADN depuis deux décennies maintenant».