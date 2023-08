Nador: un concert offert aux MRE clients de Bank of Africa

Un concert a été organisé, le vendredi 11 août à Nador, par Bank Of Africa, en l'honneur de ses clients parmi les MRE.

Sur une esplanade verdoyante, offrant une vue exceptionnelle sur la lagune de Marchica, les clients MRE de Bank of Africa (BOA) ont été emportés, quatre heures durant, dans un voyage musical pour la redécouverte de chansons marocaines, maghrébines, classiques et orientales, exécutées avec brio par Ramy Lapache et Saïda Charaf.

Les deux artistes, qui ont enchanté le public avec un cocktail musical puisé dans un riche répertoire, ont su tenir leurs fans en haleine tout le long d’un concert durant lequel ils ont repris en chœur de célèbres tubes.

D’une voix retentissante, couplée à une énergie débordante, Ramy Lapache, qui a ouvert le bal de ce concert haut en couleur, a su créer une véritable communion avec un public enthousiaste, qui a fredonné avec lui nombre de tubes à succès.

Vint ensuite le tour de Saïda Charaf, icône marocaine de la chanson hassanie qui, aussitôt montée sur scène, a fait vibrer et danser une assistance qui a préféré rester debout devant la scène. Vêtue d’une «melhfa» bleu ciel étincelante, Saïda Charaf, à la voix puissante et une énergie intarissable, a vite amené les invités à suivre son rythme et chanter ses tubes qu’ils apprennent par cœur.

Une ambiance euphorique

Cette ambiance euphorique est montée d’un cran lorsque la native de Laâyoune a entonné des chansons patriotiques dont «Mani Mani», «Laayoune Ayniya», ou encore «Sawt Lhassan Inadi». Le directeur régional de l’Oriental de BOA, Jilali El Hachimi, a fait savoir que cet évènement fait partie d’un ensemble d’activités d’animation et d’accompagnement mis en œuvre par la banque au profit de ses clients établis à l’étranger, activités menées depuis de nombreuses années compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette famille de clientèle.

C’est pour BOA une manière de souhaiter la bienvenue et de renforcer les liens avec les Marocains du monde parmi ses clients, mais aussi de les accompagner durant leurs séjours et dans leurs projets d’investissement au Maroc, a-t-il fait savoir.

Concernant ce dernier volet, El Hachimi a mis en exergue la mobilisation des cadres de BOA pour aider les clients dans l’étude de leurs dossiers et la réalisation de leurs démarches, ajoutant que la banque s’emploie aussi à communiquer et informer la clientèle MRE sur les nouveautés survenues au Maroc sur le plan économique et dans le chapitre de l’investissement.

Une soirée festive

De son côté, l’artiste SaÏda Charaf a fait savoir que la participation des MRE à cette soirée festive témoigne de la profonde communion qui «unit tous les Marocains», réaffirmant que Bank Of Africa est une banque vouée au service des Marocains du monde, et que ce concert fait partie d’une série de manifestations organisées de façon régulière par BOA dans plusieurs régions du Royaume.

L’un des convives, Abed Jbilou, Marocain résidant aux Pays-Bas, s’est félicité de l’organisation de cette soirée, notant que cette initiative traduit l’intérêt accordé par BOA aux Marocains du monde, s’employant à répondre à leurs besoins et attentes.

Cette soirée artistique a été précédée d’une rencontre avec le gotha des clients MRE de BOA, au cours de laquelle les responsables de l’institution bancaire ont passé en revue les opportunités d’investissement, les mesures d’accompagnement ainsi que les facilités offertes par la banque dans la région de l’Oriental.