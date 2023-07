Marrakech: Bank of Africa célèbre le retour au Maroc de ses clients MRE

Dans une ambiance de joie et de convivialité, des membres de la communauté marocaine résidente à l’étranger ont pris part, vendredi 28 juillet à Marrakech, à une cérémonie organisée à l’occasion de leur retour au Royaume.

Cette soirée musicale animée par l’une des icônes de la musique chaâbi, le chanteur Haj Abdelmoughit, a été l’occasion de renouer avec les traditions marocaines et de rapprocher la banque de ses clients issus des quatre coins du Monde.

«La saison estivale est l’occasion, chaque année, de nous rapprocher de nos clients Marocains résidents à l’étranger. Nous organisons une série de soirées et d’événements dans différentes villes du pays pour partager des moments de joie et renforcer les liens entre la banque et ses clients», a souligné dans une déclaration à Le360, Adil Jazouli, directeur central communication et relations institutionnelles à Bank Of Africa.

La réception organisée à Marrakech est ainsi la première d’une longue série de soirées qui se poursuit dans les quatre coins du Maroc. Durant ces évènements les équipes de Bank of Africa pourront répondre aux différentes interrogations de leurs clients MRE et leur présenter toutes les offres adaptées à leurs besoins.