Charte de l’investissement: Bank of Africa entame son cycle de rencontres régionales à Rabat

Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et Khalid Nasr, directeur général exécutif de Bank Of Africa-BMCE Group, ont signé, lundi 20 mars 2023 à Rabat, une convention pour la promotion de l'investissement.

Bank of Africa, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a lancé son cycle de rencontres régionales, le 20 mars 2023 à Rabat. Ce programme se poursuivra dans l’ensemble des régions du Royaume, afin d’accompagner la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement.

En lançant ce cycle de rencontres régionales, Bank of Africa s’inscrit pleinement dans la dynamique induite par la nouvelle Charte de l’investissement et reste fidèle à sa mission d’accompagnement des chantiers stratégiques de la transformation économique du Royaume.

«C’est un événement important que nous organisons en faveur de notre clientèle et l’ensemble des investisseurs de la région, et qui vise à promouvoir l’acte d’investir», a commenté Anas Zermouni, directeur du pôle Marché-Entreprises de Bank of Africa, se félicitant du partenariat noué avec l’AMDIE et qui a été officialisé par la signature d’une convention entre les deux institutions.

Ce partenariat public-privé avec l’AMDIE, acteur principal de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement, permettra d’appuyer la dynamique initiée par la nouvelle Charte de l’investissement et permettra l’opérationnalisation de celle-ci.

«En tant qu’institution financière, sous l’impulsion de notre président M. Othman Benjelloun, nous insistons sur l’accompagnement et nous nous inscrivons dans ce cadre. C’est dans cette perspective que nous organisons une tournée à travers l’ensemble des régions du Maroc», a affirmé Anas Zermouni.

A travers ces rencontres régionales, Bank of Africa accompagnera les investisseurs en leur présentant les différents dispositifs et atouts de la nouvelle Charte de l’investissement, et en exposant la palette de produits et services mis à leur disposition.

En parallèle, le groupe compte continuer à développer ses services au profit des porteurs de projets, avec une offre bancaire adaptée à la nouvelle dynamique d’investissement voulue par le Maroc. A ce propos, Anas Zermouni a élaboré: «Nous continuons le travail avec l’AMDIE pour que nous puissions proposer aussi une offre bancaire adéquate qui accompagnera cette nouvelle Charte de l’investissement et qui donnera à l’investisseur une offre globale aussi bien en termes de subventions proposées par les dispositifs de l’AMDIE que d’accompagnement bancaire avec des produits et des services adaptés de Bank of Africa.»

Les rencontres régionales de Bank of Africa se poursuivront dans les mois à venir. Une escale est déjà programmée pour le 11 mai prochain à Marrakech, alors qu’un planning des rencontres au niveau d’autres régions est en cours d’élaboration, a souligné le responsable.