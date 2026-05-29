Schengen: avec 480.354 visas accordés, le Maroc reste dans le Top 5 mondial

La mobilité des citoyens marocains vers l’Europe continue d’occuper une place significative dans les flux consulaires observés au niveau international. D’après les données publiées par la Commission européenne, les consulats des pays de l’espace Schengen ont délivré 480.354 visas de court séjour aux ressortissants marocains en 2025, confirmant ainsi la position du Royaume parmi les principaux pays demandeurs et bénéficiaires de visas au monde.

Cette performance intervient alors que les ressortissants marocains ont déposé 619.827 demandes de visa Schengen de court séjour durant l’année écoulée. Selon la Commission européenne, ce volume place le Maroc au cinquième rang mondial des pays demandeurs, derrière la Chine, la Turquie, l’Inde et la Russie.

Au-delà du nombre total de visas accordés, les statistiques européennes mettent en évidence une forte proportion de visas permettant des déplacements répétés. La Commission européenne indique en effet que 265.244 visas délivrés aux Marocains étaient des visas à entrées multiples, soit 55,2% de l’ensemble des autorisations accordées. Cette catégorie de visa constitue un indicateur important de continuité des déplacements vers l’espace Schengen.

Les données publiées par l’institution européenne montrent également que 114.320 demandes introduites par des ressortissants marocains n’ont pas abouti, ce qui correspond à un taux de refus de 19,2%.

Cette photographie du dossier marocain s’inscrit dans un environnement européen marqué par une progression modérée de l’activité consulaire. Selon la Commission européenne, les consulats des États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen ont reçu 11,93 millions de demandes de visas de court séjour en 2025, contre 11,7 millions en 2024, soit une hausse de 1,8%.

Cette évolution s’est traduite par une augmentation du nombre total de visas délivrés. La Commission européenne précise que plus de 10 millions de visas ont été accordés en 2025, contre 9,7 millions l’année précédente. La progression atteint ainsi environ 3% sur un an.

Malgré cette hausse, les volumes observés demeurent inférieurs aux niveaux enregistrés avant la pandémie. La même source rappelle qu’en 2019, près de 15 millions de visas avaient été délivrés à l’échelle de l’espace Schengen.

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Les statistiques européennes soulignent par ailleurs une stabilité du taux de refus au niveau global. Selon la Commission européenne, celui-ci s’est établi à 14,8% en 2025, soit un niveau identique à celui observé en 2024. L’institution européenne relève toutefois que cette moyenne recouvre des situations différenciées selon les pays où les demandes sont déposées.

Cette présence marocaine dans les statistiques de mobilité européennes trouve un écho dans une autre série de données publiées récemment par les institutions de l’Union européenne. Selon l’édition 2026 de «Demography of Europe», publiée par Eurostat, 97.056 ressortissants marocains ont acquis la nationalité d’un État membre de l’Union européenne en 2024.

Les chiffres de l’Office statistique de l’Union européenne placent ainsi le Maroc au deuxième rang des pays d’origine les plus représentés parmi les nouveaux citoyens européens. Les Marocains représentent 8% des 1.177.232 naturalisations enregistrées dans l’ensemble de l’Union européenne en 2024, derrière les Syriens, qui totalisent 110.083 personnes, soit 9% du total.

Eurostat relève également que les Marocains devancent les Albanais, qui représentent 48.042 naturalisations, soit 4% de l’ensemble des acquisitions de nationalité enregistrées dans l’Union européenne.

L’office européen souligne par ailleurs la permanence du Maroc parmi les principales nationalités concernées par les naturalisations au sein de l’Union. Selon Eurostat, les Syriens et les Marocains ont occupé les deux premières places entre 2020 et 2022, puis de nouveau entre 2023 et 2024, devant les Albanais. L’organisme rappelle également qu’entre 2016 et 2019, les Marocains figuraient déjà parmi les nationalités les plus représentées dans les procédures d’acquisition de la citoyenneté européenne.

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Cette dynamique s’inscrit dans un contexte général d’accélération des naturalisations au sein de l’Union européenne. Eurostat indique que les 1.177.232 naturalisations enregistrées en 2024 représentent une progression de 12% par rapport à 2023.

Mis en perspective avec les données de la Commission européenne sur les visas Schengen, ces chiffres illustrent l’importance des flux humains reliant le Maroc et l’Union européenne. D’un côté, 480.354 visas de court séjour ont été accordés aux ressortissants marocains en 2025. De l’autre, 97.056 Marocains ont acquis la nationalité d’un État membre de l’Union en 2024, selon Eurostat. Deux indicateurs distincts, publiés par des institutions européennes, qui témoignent de la place occupée par les ressortissants marocains dans les dynamiques de mobilité observées à l’échelle du continent européen.