Entre 2018 et 2023, plus de 237.000 Marocains ont obtenu la nationalité espagnole

Le nombre de Marocains ayant obtenu la nationalité espagnole a considérablement augmenté au cours du quinquennat 2018-2023. Sur cette période, plus de 237.000 ressortissants marocains ont été naturalisés, selon le ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, rapporte le site d’information espagnol Atalayar. L’Institut national de la statistique espagnol (INE) porte même cet effectif à plus de 246.000 personnes.

Ces statistiques font ressortir une hausse de 82% par rapport au quinquennat précédent, puisqu’entre 2012 et 2017, le nombre de Marocains naturalisés avoisinait les 130.000 personnes. Toujours selon les chiffres du ministère, plus de 90.000 des 237.000 Marocains ayant obtenu la nationalité espagnole durant ces 5 années sont installés dans la communauté autonome de Madrid et en Catalogne.

Lire aussi : Espagne: en novembre, les Marocains étaient les premiers contributeurs étrangers à la sécurité sociale

Au terme de l’année 2023, la diaspora marocaine est devenue la seule en Espagne à dépasser le million d’habitants (1,1 million), avec une moyenne d’âge de 34 ans. Elle est aussi la plus importante dans toutes les communautés autonomes, à l’exception de celles des Canaries, de Madrid, de Cantabrie et des Asturies.

La répartition de la présence des ressortissants marocains par communauté autonome montre que la Catalogne arrive en tête avec 250.730 personnes, suivies de l’Andalousie (171.698 personnes), de la région de Murcie (98.581 personnes), de la communauté de Valence (91.375 personnes) et de la communauté de Madrid (87.609 personnes).