Reconnaissance du permis de conduire marocain en Espagne: ce qui va changer

De nouvelles modalités d'échange de permis de conduire entre le Maroc et l'Espagne sont à l'étude.

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, s’est informé d’un accord entre le Maroc et l’Espagne modifiant celui du 8 mars 2004 sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, ainsi qu’un projet de loi portant approbation de l’accord susmentionné, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’amendement, qui concerne le quatrième alinéa de cet accord, vise à permettre aux conducteurs marocains d’échanger leur permis de conduire national contre un document équivalent espagnol, sans avoir à repasser l’examen théorique, a précisé le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Pour les conducteurs marocains souhaitant échanger leur permis de conduire de catégorie C, C+E, D et D+E, ils devront, de manière exceptionnelle, passer un examen de conduite sur route ouverte à la circulation générale, avec l’utilisation d’un ou de plusieurs véhicules que ces permis autorisent à conduire.