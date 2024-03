Le Maroc et l’Italie signent l’Accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire

Youssef Balla, ambassadeur du Roi auprès de la République italienne (droite), et Matteo Salvini, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Infrastructures et des Transports de l’Italie.

L’accord a été signé par Youssef Balla, ambassadeur du Roi auprès de la République italienne, et Matteo Salvini, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Infrastructures et des Transports de l’Italie, en présence du vice-ministre chargé du Transport maritime.

Lors de la cérémonie de signature de cet accord au siège du ministère italien des Infrastructures et des Transports, Matteo Salvini a exprimé son admiration pour les avancées enregistrées par le Maroc et son essor économique en matière d’infrastructures routières, ferroviaires et portuaires.

Il a, dans ce sens, appelé à renforcer davantage les relations bilatérales dans le domaine de la connectivité, mettant en exergue les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume.

De son côté, Youssef Balla a souligné que la concrétisation de cet accord traduit l’engagement ferme et continu du gouvernement marocain, inspiré des hautes instructions du roi Mohammed VI et de la très haute sollicitude dont le Souverain a toujours entouré les membres de la communauté marocaine.

Et d’ajouter que ce nouvel instrument vient compléter l’arsenal juridique qui encadre les relations excellentes de coopération et de partenariat entre le Royaume du Maroc et la République italienne dans plusieurs domaines d’intérêt commun.