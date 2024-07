Officiel. Béni Mellal: le bilan s’alourdit à 21 décès causés par la vague de chaleur

Selon un communiqué de la Direction régionale de la santé et de la protection sociale de la région Béni Mellal-Khénifra, visant à «apporter des précisions concernant les décès enregistrés au Centre hospitalier régional de Béni Mellal», ledit établissement de santé a enregistré, le mercredi 24 juillet, pas moins de 21 décès, dont 4 hors les murs de l’hôpital.

La majorité de ces décès concernaient des personnes âgées et d’autres souffrant de maladies chroniques, les températures élevées ayant causé la détérioration soudaine de leur état de santé et entraîné leur mort, précise-t-on.

La Direction régionale de la santé et de la protection sociale de Béni Mellal-Khénifra appelle tous les citoyens de la région à faire preuve de prudence et à éviter de s’exposer au soleil, notamment aux heures de pointe de la chaleur, et à consulter les services de santé en cas de besoin, conclut la même source.

Au cours de cette semaine, l’ensemble du Maroc a connu un épisode caniculaire dont le pic a été enregistré le mercredi 24 juillet, journée au cours de laquelle les températures ont culminé à 50°C dans certaines localités de la province de Béni Mellal.