Canicule. La grande ruée vers les piscines de Laâyoune

Face à la canicule, les piscines de Laâyoune deviennent le sanctuaire privilégié des résidents, tout comme des touristes. Chaque jour, elles voient, dès leur ouverture, affluer un nombre record de visiteurs. Familles, jeunes et moins jeunes, tous se hâtent de plonger dans les eaux fraîches pour échapper à la chaleur.

«C’est l’un de nos endroits préférés pour nous rafraîchir durant l’été. L’atmosphère accueillante et les installations impeccables en font le lieu idéal pour échapper à la chaleur, en famille ou avec des amis», déclare ce jeune.

Un autre habitant souligne la bonne gestion des lieux et l’accessibilité de ces piscines. «Nous apprécions particulièrement la propreté des bassins et la qualité de l’eau, qui assurent une expérience agréable à tous les baigneurs. Les vastes espaces de détente et les zones ombragées permettent à chacun de trouver son petit coin de paradis, tandis que les enfants s’amusent en toute sécurité dans les zones qui leur sont dédiées», fait-il savoir. Les tarifs abordables sont un autre point fort, permettant à tous, quel que soit leur budget, de profiter de ces installations.

Les touristes y trouvent également leur compte. Un estivant, venu de la ville de Salé, partage son expérience: «L’eau est traitée avec le plus grand soin, garantissant une propreté et une sécurité optimales. Les commodités comme les vestiaires propres et les douches fonctionnelles rendent chaque journée ici pratique et plaisante.»

Les enfants, en particulier, sont choyés avec des activités adaptées à leur âge. «C’est mon endroit préféré pour m’amuser pendant les vacances. Ce que j’aime le plus, c’est que je peux y aller autant de fois que je veux parce que c’est gratuit. En plus, tous mes amis viennent souvent ici», s’enthousiasme cette petite fille de 10 ans. «Il y a aussi des cours de natation où j’apprends à nager. Les moniteurs sont gentils et ils nous montrent comment être en sécurité dans l’eau.»