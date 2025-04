Rabat: un résident français porté disparu depuis un an

Le mystère plane toujours sur la disparition de Clément Besneville, un Français porté disparu depuis le 10 avril 2024 à Rabat. Âgé de 30 ans, le jeune homme, qui résidait dans un appartement situé boulevard Laalou, au cœur de l’ancienne médina, aurait quitté son domicile vers 22 heures avant de s’évanouir dans la nuit, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end (5 et 6 avril).

Selon son père, le dernier contact avec Clément remonte au jour de sa disparition et aucun indice ne permettrait d’éclaircir les circonstances de cette disparition, ni la destination éventuelle de Clément. D’après un de ses amis marocains, établi en France, le disparu lui aurait demandé de lui transmettre certains documents nécessaires à la régularisation de son séjour au Maroc.

Les éléments de la police judicaire ont retrouvé l’intégralité de ses effets personnels dans son logement: papiers d’identité, ordinateur et tablette électronique. Une découverte qui laisse supposer qu’il ne projetait pas une absence prolongée. Plus troublant encore, Clément devait signer, le lendemain de sa disparition, un contrat de location pour un restaurant dans le quartier huppé d’Agdal. Mais ses parents ignorent tout des détails de cette transaction, notamment le lieu exact et les interlocuteurs concernés.

La famille, qui a tenté de le joindre par WhatsApp, n’a plus reçu aucune réponse après le 10 avril 2024, les contraignant à alerter les autorités françaises et marocaines. Malgré une étroite collaboration entre les deux pays et les multiples déplacements de ses proches au Maroc, l’enquête piétine, relaie Al Akhbar.

Le père de Clément a toutefois révélé que la Brigade régionale de la police judiciaire aurait découvert des traces de sang appartenant à son fils, ainsi qu’un miroir brisé dans la salle de bain de son appartement. S’il se refuse à conclure à un crime, il concède néanmoins que l’espoir s’amenuise quant à la possibilité d’obtenir un jour la vérité sur le sort de son fils.