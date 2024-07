Un succès qui ne se dément pas et plus de 500.000 visiteurs l’été dernier: la Grande Piscine de Rabat bat (déjà) son plein

Construite à l’initiative du roi Mohammed VI, la Grande Piscine de Rabat est devenue une destination privilégiée pour les habitants de plusieurs quartiers de la capitale, a fortiori durant les périodes de fortes chaleurs. Un engouement plus que prévisible, vu que «le lieu bénéficie d’équipements modernes, d’une gestion adéquate et d’un dispositif de sécurité efficace qui veille sur la quiétude des estivants», affirme Brahim Chana, directeur général de la société de développement local (SDL) Rabat animation et développement dans une déclaration pour Le360. Preuve de son immense succès, l’été dernier, les lieux ont accueilli une moyenne quotidienne de 10.000 visiteurs pour un total de près de 500.000 estivants tout au long de la saison, précise le responsable.

Des témoignages recueillis sur place confirment les aspects positifs de la gestion de cette piscine, la plus grande d’Afrique, située dans le quartier Yacoub El Mansour, sur la route côtière menant de Rabat vers Harhoura, et qui ouvre chaque jour ses portes (et ses bassins) de 9h30 à 19h00.

Rencontré sur les lieux, Kenny Labarie, un touriste canadien, n’a pas tari d’éloges sur cette piscine, espace récréatif par excellence pour les familles et les enfants durant la saison estivale. «J’ai cherché sur Internet quel était le lieu qui me conviendrait pour me détendre et me rafraîchir sans trop dépenser. Et ici, j’ai trouvé ce qu’il faut, le tout à de très bons prix».

En effet, le ticket d’entrée à la piscine est fixé à seulement 10 dirhams par personne, alors que les enfants de 5 ans et moins bénéficient d’un accès gratuit. Pour le plus grand bonheur des enfants qui, entourés de leurs parents au bord de la piscine, sont particulièrement gâtés, entre les baignades dans les bassins et les différentes activités récréatives proposées.