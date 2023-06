En images: la Grande piscine de Rabat rouvre ses portes, à la grande satisfaction des habitants

Avec ses 4 grands bassins d'eau de mer, la Grande piscine de Rabat est l'une des plus imposantes du pourtour méditerranéen.

Après des travaux de mise à niveau, consécutifs à neuf mois de fermeture, la Grande piscine, avec ses quatre bassins d’eau de mer, a rouvert ses portes le jeudi 15 juin. Pour le grand plaisir des jeunes Rbatis, notamment ceux des quartiers de Yacoub El Mansour où cette piscine, longeant la route côtière, a été édifiée sur hautes instructions du roi Mohammed VI.

«Cet édifice, doté de plusieurs infrastructures, a été construit dans le cadre du programme Rabat, Ville-lumière et capitale de la culture», a expliqué Brahim Chana, Directeur général de la société de développement local (SDL) Rabat Animation et Développement dans une déclaration pour le360.

Pour la saison estivale, des mesures organisationnelles et sécuritaires ont été prises pour assurer un bon fonctionnement de la piscine, a assuré Brahim Chana. «La direction de la piscine a en outre mis au point un riche programme d’activités artistiques et culturelles au profit des jeunes et des enfants», a-t-il ajouté.