En cette forte chaleur, la corniche de Rabat prise d’assaut

Dotée de la plus grande piscine publique d’Afrique ainsi que de plusieurs aires de jeu et de sport, cette corniche s’étend des résidences Assabah jusqu’à Hay El Fath, complexe résidentiel issu du quartier Yacoub El Mansour, sur une distance de 3 km.

Bien aménagé et entretenu grâce à la Société d’aménagement de Rabat, un établissement relevant de la grande wilaya de Rabat, ce vaste espace donnant sur l’océan Atlantique est devenu, ces derniers temps, après la fin du froid, le lieu le plus apprécié des familles, des jeunes et des enfants.

Ces visiteurs viennent de Rabat et même d’autres villes avoisinantes comme Salé, Kénitra et Khémisset. Tout le monde y trouve son compte grâce à la quiétude, la fraîcheur et la vue panoramique qu’offre l’endroit. Néanmoins, le coucher du soleil reste l’un des meilleurs moments de cet espace vert.