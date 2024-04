La police instruit une affaire de harcèlement sexuel dans un hôpital de Marrakech

La police judiciaire relevant de la sûreté régionale de Marrakech enquête depuis mardi dernier sur une affaire de harcèlement sexuel qui a eu lieu au service des urgences de l’hôpital sis au quartier M’Hamid de la ville ocre, et dont l’auteur est étranger aux services dudit établissement sanitaire, auquel il a pu accéder en blouse blanche.

Dans son édition du vendredi 26 avril, le quotidien arabophone Assabah relate les faits de cette affaire dont la victime est une femme qui s’est rendue aux urgences suite à un malaise. Or, lors de son auscultation par celui qui s’est présenté comme étant un infirmier local, elle a vite remarqué son comportement anormal. Ses mains étaient bien trop baladeuses.

La femme a alors crié au secours, rameutant le personnel de l’hôpital et les agents de sécurité. Ces derniers ont réussi à coincer l’agresseur et appelé la directrice de l’hôpital qui est arrivée sur les lieux avec ses adjoints, avant d’appeler à leur tour la police qui a arrêté l’agresseur.

Selon les premières informations recueillies par Assabah, l’enquête préliminaire a conclu que le prévenu a facilement usurpé la fonction d’infirmier dans ledit hôpital, où il a déjà fait un stage suite à sa sortie d’une école locale qui forme les soignants. C’est pourquoi l’enquête a été orientée vers la recherche de précédents similaires que cet jeune homme de 25 ans aurait éventuellement commis dans des structures sanitaires de Marrakech.

La récente et violente agression d’une femme-médecin défraie toujours la chronique dans la ville ocre. Celle-ci a été agressée la semaine dernière, dans le même hôpital de M’Hamid, par les deux accompagnants d’un malade. Elle a été hospitalisée pour blessures, alors que les agresseurs, deux hommes mariés, ont été arrêtés par la police. Les caméras de surveillance dudit hôpital ont été mises à contribution par la police en vue de dresser les procès-verbaux.

C’est dans ce climat délétère qu’une commission mixte composée du directeur de l’hôpital régional de Marrakech et de hauts responsables locaux de la Santé planche actuellement sur les dysfonctionnements et agressions répétitives dont le personnel et les usagers des établissements sanitaires de Marrakech font régulièrement les frais.

Pour sa part, le bureau régional de l’Association nationale de la santé a vivement condamné les agressions dont sont victimes les personnels dans les hôpitaux en général, et ceux de Marrakech en particulier. Le syndicat exige une présence accrue, dans les hôpitaux, non seulement d’agents mais aussi de forces de sécurité pour dissuader les agresseurs.