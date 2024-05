Autoroutes: les travaux du triplement des voies du tronçon Casablanca-Berrechid achevés avant la fin de l’année 2024

Le projet d’aménagement de l’autoroute Casablanca-Berrechid concerne le triplement d’un tronçon de 60 kilomètres, s’étendant de l’échangeur de Mohammedia à celui de Berrechid, en passant par l’échangeur de Sidi Maârouf, en direction de la station de péage de Bouskoura.

«Le projet vise l’élargissement de 60 kilomètres d’autoroutes et s’inscrit dans un programme structurant visant à améliorer les conditions de mobilité et à augmenter le niveau de sécurité routière sur les axes à forte circulation», déclare Mohamed Amine Zah, chef du département business et développement de la société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

Les travaux ont atteint, selon notre interlocuteur, un taux de réalisation de 70%. L’installation de la signalisation et des équipements sécuritaires devrait quant à elle être achevée d’ici la fin de l’année 2024. Ce projet, lancé en 2016 et supervisé depuis par des entreprises marocaines, a bénéficié d’un budget d’environ deux milliards de dirhams pour sa réalisation.