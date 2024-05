Casablanca-Dar Bouazza: tout ce qu’il faut savoir sur le projet d’aménagement de la route d’Azemmour

L’aménagement de la route d’Azemmour fait partie de la 1ère phase d’un programme plus large, qui court jusqu’à 2026, sur le développement de l’infrastructure et la mobilité entre la préfecture de Casablanca et la province de Nouaceur-Zone Casablanca Ouest. Le budget alloué aux travaux de ce premier projet est d’environ 550 millions de dirhams, inclus dans le budget global du programme de 2 milliards de dirhams.

Multitude d’atouts

Ce projet d’aménagement de la RR320 offrira une kyrielle d’avantages aux automobilistes et usagers de la route. Et notamment des déplacements plus fluides, sûrs et efficaces, réduira les embouteillages grâce à l’augmentation de la capacité routière, optimisera les temps de trajet quotidiens, améliorera la sécurité routière en réduisant les risques d’accident et facilitera l’accès aux différentes zones de la région.

Hamza El Ouanass, directeur de projets à Casa Aménagement, rappelle dans une déclaration pour Le360 que «le projet d’aménagement de la RR320 s’inscrit dans le programme de développement des infrastructures de mobilité entre la préfecture de Casablanca et la province de Nouaceur. Le coût des travaux de ce projet s’élève à 550 millions de dirhams, financé par plusieurs partenaires et s’étale sur une durée de trois ans».

Projet d’aménagement de la route d’Azemmour (Khalil Essalak / Le360)

Ledit projet est réparti en deux lots. «Le premier lot est détenu par l’entreprise GTR et le deuxième par le groupement TGCC et Casa Aménagement, en tant que maitre d’ouvrage délégué. Les travaux ont démarré en février 2024 pour une durée estimée à dix mois et prendront fin en décembre 2024», précise-t-il, notant que le niveau d’avancement global des travaux a atteint, pour l’heure, 20%.

Quatre trémies

Et le même responsable de poursuivre que «les travaux d’aménagement de la RR320 impliquent le triplement en 2 x 3 voies sur une longueur de 3.000 mètres linéaires et la réalisation de quatre trémies. La première trémie est au niveau de l’intersection de la RR320 avec la rocade Sud-Ouest qui couvre environ 1.000 m linéaires, tandis que la deuxième se situe au niveau de l’intersection de la R320 avec la DBR 144 et couvre environ 400 m linéaires».

«La troisième trémie au niveau de l’intersection de la R320 avec la DBR 151 couvre environ 400 m linéaires, et la quatrième et dernière trémie sise au niveau de l’intersection de la R320 avec la RP 3003 couvre 1.000 m linéaires», complète-t-il dans la même lignée.

Afin de minimiser l’impact sur les usagers de la route, la circulation est gérée de manière proactive. «Trois déviations ont été mises en place, accompagnées d’une signalisation claire des zones de travaux. De plus, la circulation est maintenue ouverte au niveau du boulevard Biarritz et un effectif conséquent d’agents de police est déployé pour faciliter la circulation au quotidien», rassure le directeur du projet.

Le programme de développement des infrastructures de mobilité entre la préfecture de Casablanca et la province de Nouaceur-Zone Casablanca Ouest, qui s’élève rappelons-le à 2 milliards de dirhams, est financé par les partenaires suivants: ministère de l’Intérieur (350 MDH), ministère de l’Équipement et de l’Eau (250 MDH), ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville (250 MDH), région de Casablanca-Settat (250 MDH), Conseil préfectoral de Casablanca (75 MDH), Conseil provincial de Nouaceur (65 MDH), commune de Casablanca (100 MDH), commune de Dar Bouazza (65 MDH), commune d’Oulad Azzouz (20 MDH) et Groupement d’Intérêt Économique (575 MDH).