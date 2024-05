Casablanca: les autorités locales transfèrent les activités logistiques de Derb Omar vers Médiouna

Supervisées par Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, les mesures de transfert des activités logistiques de Derb Omar vers Médiouna ont pour but de décongestionner cette zone névralgique de la ville et de supprimer les fréquents embouteillages causés par les camions déchargeant leurs marchandises dans les entrepôts de Derb Omar. Cette réorganisation intervient quelques semaines avant le lancement des nouvelles lignes de tramway qui desserviront ce quartier commercial.

Le projet prévoit la création d’une zone logistique moderne dans la commune rurale d’Al Majjatia, relevant de la province de Médiouna. Jouxtant l’autoroute, cette zone comprendra des parkings pour camions et des entrepôts de stockage, ainsi que diverses installations destinées aux chauffeurs.

Selon Saïd Farah, secrétaire général de l’Association des commerçants et professionnels de Derb Omar, plusieurs réunions ont été organisées avec les professionnels et les autorités municipales pour discuter de la configuration, de la superficie et de l’emplacement de la future zone logistique, ainsi que des aménagements et des services qu’elle proposera. «Le projet a reçu un accueil favorable, autant de la part des commerçants que des transporteurs», assure-t-il.

«L’objectif n’est pas de déplacer l’activité commerciale de Derb Omar vers une nouvelle localisation, mais plutôt de libérer le centre-ville et les environs du trafic des grands camions. Les locaux d’entreposage seront déplacés, mais les magasins resteront des espaces d’exposition, de vente, d’achat et de négociation», déclare-t-il pour Le360.

Et de conclure: «Les grands camions ont été relocalisés de manière provisoire dans des rues intérieures, éloignées du boulevard principal, en attendant l’achèvement de la nouvelle zone logistique. Celle-ci offrira des aménagements et des services qui vont améliorer les conditions de travail des chauffeurs et des professionnels du secteur».