Lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca: les riverains de la place Al-Nasr partagent leurs inquiétudes

La place Al-Nasr, considérée comme l’un des carrefours les plus stratégiques de la capitale économique, est en plein chantier. Les travaux, qui durent depuis deux ans, suscitent des sentiments mitigés chez les riverains.

Un commerçant l’exprime bien: «Ces travaux permettent certes l’extension et la réhabilitation de la place, ce qui est positif. Mais ils ont aussi des impacts négatifs. Les routes menant à Derb Omar sont congestionnées car elles ont été rétrécies. Cela dure depuis deux ans, ce qui dérange à la fois les habitants et nous, commerçants. L’accès à nos commerces devient de plus en plus compliqué.»

Ce sentiment d’inconfort est partagé par Abdelaziz, habitant de la zone depuis 50 ans: «Le bruit et la poussière causés par les travaux perturbent notre quotidien. Cette intersection est devenue un véritable labyrinthe.»

Saïd Farah, secrétaire général de l’Union des commerçants et professionnels de Derb Omar, va plus loin: «Les commerçants peinent à acheminer leurs marchandises. Les personnes à mobilité réduite et les clients ont également du mal à accéder à Derb Omar. Ces travaux, malgré l’embellissement qu’ils apportent à la place, ont porté un coup dur à notre activité.»

À noter que les travaux en cours sur la place Al-Nasr portent sur la réalisation de deux nouvelles lignes de tramway, la réfection des pavés, la création d’espaces piétonniers, la plantation d’arbres et l’installation d’éclairages. L’objectif est de donner un nouveau visage à la place tout en favorisant une circulation fluide pour les utilisateurs du tramway et les visiteurs.