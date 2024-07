Le complexe de poterie Oulja de Salé démoli pour céder la place à un nouveau projet moderne

L’actuel complexe de poterie a été démoli parce que ses structures sont d’abord vieilles et ensuite parce que ses magasins et ses entrepôts sont devenus délabrés dans une partie de la grande zone que l’Agence de développement de la vallée de Bouregreg est en train d’aménager et de moderniser, a-t-on indiqué.

«Nous avons démoli ce complexe afin de réaliser un ambitieux projet du même type, mais avec de nouveaux magasins modernes et des expositions sous la forme de show-room», a déclaré notre source en assurant que les potiers recensés, déclarés et agréés réintégreront le nouveau complexe dans un délai de 18 mois, le temps qu’il faut pour terminer la réalisation du nouvel édifice.

Une enveloppe budgétaire de 21 millions de dirhams a été allouée pour la construction de ce nouveau complexe.

En attendant la fin des travaux, une plateforme des potiers de Oulja a été mise en place plus loin à Salé, sur la route nord allant à Kénitra, pour héberger provisoirement ces artisans, a-t-on précisé de même source.