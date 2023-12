L’aménagement du Bouregreg entame une nouvelle phase

L’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg replanche sur le projet d’aménagement des rives du fleuve Bouregreg en amorçant de nouveaux programme de développement et de mise en valeur de cette zone stratégique de la capitale administrative du Royaume et sa ville jumelle, Salé. Elle vient de lancer l’appel d’offres y afférent, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc. Ainsi, la zone du projet s’étend sur un linéaire de 3,5 kilomètres des deux côtés du fleuve du Bouregreg, Rabat et Salé, délimitée du côté Ouest par la muraille des Oudayas et du côté Est par le pont ONCF.

«Le projet d’aménagement et de consolidation des rives Rabat et Salé se focalise sur une balade minérale stabilisée par l’enrochement, des espaces verts y compris les parcs, une balade basse sur pilotis dans le fleuve, des émergences sur le fleuve avec partie sur pilotis et partie flottante, des parkings, l’éclairage public, du mobilier urbain, des toilettes publiques et un kiosque», lit-on.

Parallèlement, l’Agence se penche aussi sur la construction de la cité d’artisanat et des arts à Oulja Salé. Elle vient de lancer l’appel d’offres pour le contrôle des prestations techniques des études et des travaux concernant ce projet.

A noter, rappelle Aujourd’hui le Maroc, que l’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg a pour mission l’élaboration de l’ensemble des études ou plans généraux techniques, économiques et financiers se rapportant à l’aménagement de la Vallée du Bouregreg, la contribution à la recherche et à la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation du programme d’aménagement de la Vallée du Bouregreg en concours avec les financements budgétaires, la réalisation des travaux nécessaires à l’urbanisation de la zone.

Pour rappel, l’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle de l’Etat. L’Agence a été instituée par le Dahir n° 1-05-70 en date du 23 novembre 2005.