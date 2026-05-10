Samira Haddouchi, l’un des grands noms de la mode traditionnelle marocaine, s’est éteinte

Elle faisait partie des grands noms de la mode traditionnelle marocaine et avec sa disparition, c’est tout un pan de l’histoire moderne du caftan qui s’éteint. D’après la SNRT, citant son fils Othmane, Samira Haddouchi luttait contre des problèmes de santé.

Samira Haddouchi avait forgé au cours d’une longue carrière dédiée à la mode une signature bien à elle, alliant élégance, tradition et audace.

Après avoir parcouru le monde pour faire briller le caftan à l’international, de défilés en défilés, cette ambassadrice irremplaçable de la tenue d’apparat marocaine venait de recevoir le Prix de «la femme et du leadership», une distinction officielle qui lui avait été remise par la Fondation diplomatique de Rabat lors des trophées de la diplomatie publique.

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Son amour de la mode est né alors qu’elle était encore petite fille. À Tanger, sa ville natale, cette créatrice de génie a forgé dès son plus jeune âge son identité créative, pétrie d’influences andalouses et méditerranéennes. Tout son parcours sera dicté par sa passion de la mode, et méthodiquement, Samira Haddouchi gravit les échelons, en complétant sa formation par une spécialisation en stylisme et modélisme au Collège LaSalle. Majore de sa promotion, elle se forme ensuite à la Chambre syndicale de la couture à Paris et élargit ses horizons.

Dans les années 2000, alors que le caftan marocain devient la star du défilé de mode «Caftan», Samira Haddouchi entre en scène et propose sa propre version subtilement modernisée de ce vêtement millénaire. Moderniser sans jamais trahir, tel était son crédo.

Samira Haddouchi faisait partie de ces créatrices qui puisent son inspiration à travers le monde, poussant les recherches à travers l’histoire et les traditions, choisissant avec soin les étoffes, innovant dans les coupes, surprenant par son audace.

Femme engagée corps et âme pour la préservation de la mode marocaine et son renouvellement, le caftan marocain perd aujourd’hui l’une de ses plus belles voix. Mais les étoffes qu’elle a brodées continueront, longtemps encore, de raconter le Maroc.