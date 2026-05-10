Lifestyle

Samira Haddouchi, l’un des grands noms de la mode traditionnelle marocaine, s’est éteinte

المصممة المغربية سميرة الحدوشي

La créatrice de mode Samira Haddouchi

Le monde de la mode traditionnelle marocaine est en deuil. La créatrice Samira Haddouchi est décédée dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 10/05/2026 à 13h46

Elle faisait partie des grands noms de la mode traditionnelle marocaine et avec sa disparition, c’est tout un pan de l’histoire moderne du caftan qui s’éteint. D’après la SNRT, citant son fils Othmane, Samira Haddouchi luttait contre des problèmes de santé.

Samira Haddouchi avait forgé au cours d’une longue carrière dédiée à la mode une signature bien à elle, alliant élégance, tradition et audace.

Après avoir parcouru le monde pour faire briller le caftan à l’international, de défilés en défilés, cette ambassadrice irremplaçable de la tenue d’apparat marocaine venait de recevoir le Prix de «la femme et du leadership», une distinction officielle qui lui avait été remise par la Fondation diplomatique de Rabat lors des trophées de la diplomatie publique.

Lire aussi : Vidéo. Samira Haddouchi: "la haute couture marocaine stagne depuis 2011"

Son amour de la mode est né alors qu’elle était encore petite fille. À Tanger, sa ville natale, cette créatrice de génie a forgé dès son plus jeune âge son identité créative, pétrie d’influences andalouses et méditerranéennes. Tout son parcours sera dicté par sa passion de la mode, et méthodiquement, Samira Haddouchi gravit les échelons, en complétant sa formation par une spécialisation en stylisme et modélisme au Collège LaSalle. Majore de sa promotion, elle se forme ensuite à la Chambre syndicale de la couture à Paris et élargit ses horizons.

Dans les années 2000, alors que le caftan marocain devient la star du défilé de mode «Caftan», Samira Haddouchi entre en scène et propose sa propre version subtilement modernisée de ce vêtement millénaire. Moderniser sans jamais trahir, tel était son crédo.

Samira Haddouchi faisait partie de ces créatrices qui puisent son inspiration à travers le monde, poussant les recherches à travers l’histoire et les traditions, choisissant avec soin les étoffes, innovant dans les coupes, surprenant par son audace.

Femme engagée corps et âme pour la préservation de la mode marocaine et son renouvellement, le caftan marocain perd aujourd’hui l’une de ses plus belles voix. Mais les étoffes qu’elle a brodées continueront, longtemps encore, de raconter le Maroc.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 10/05/2026 à 13h46
#Caftan marocain#Créateur marocain

LEs contenus liés

Lifestyle

Tory Burch, créatrice de mode américaine, dévoile sa nouvelle collaboration avec des artisanes marocaines

Culture

Art et artisanat (EP7). À Tétouan, le zellige perpétue un savoir-faire ancestral

Lifestyle

Vidéo. Samira Haddouchi: "la haute couture marocaine stagne depuis 2011"

Société

Trophées Marocains du monde 2026: la diaspora, une force célébrée à Marrakech

Articles les plus lus

1
Sévère rappel à l’ordre américain: le silence assourdissant du régime d’Alger
2
Aïd al-Adha: voici les prix du Sardi et du Bergui dans l’une des fermes d’engraissement les plus célèbres de Casablanca
3
En images. Cérémonie de réception du 2ème lot d’hélicoptères de combat Apache AH-64E
4
Les obsèques de Abdelwahab Doukkali vécues à Casablanca dans une atmosphère de recueillement national
5
Es-Semara: le bruit d’une milice, le silence d’une défaite
6
L’écart entre performances économiques et faible emploi au Maroc expliqué par un prestigieux think tank américain
7
Sefrou: images exclusives du chantier du barrage Ribat El Kheir dans le bassin du Sebou
8
L’Adieu au Maître: le Maroc pleure Abdelwahab Doukkali, architecte de l’âme musicale marocaine
Revues de presse

Voir plus