Tory Burch, créatrice de mode américaine, dévoile sa nouvelle collaboration avec des artisanes marocaines

«La meilleure réunion de design!», c’est ainsi que Tory Burch qualifie sa visite dans les ateliers de la coopérative Doum For Women alors que l’Américaine apparait dans une vidéo en train d’esquisser des pas de danse avec les artisanes marocaines.

Dans la joie, la bonne humeur et en musique, la créatrice de mode et les femmes de Doum for Women ont travaillé ensemble sur un projet très spécial: le cabas Tory Burch x Doum for Women Ella. Une pièce phare de la collection printemps-été 2026 de la marque de luxe, d’ores et déjà en vente sur son site. Mais au-delà d’un produit artisanal de luxe, c’est ce qu’il incarne qui revêt la plus grande importance.

En effet, en collaborant avec Doum for Women, une coopérative fondée en 2018 par une mère et sa fille - Yasmine Erguibi et Samira Madrane - Tory Burch épouse la mission de cette structure familiale marocaine qui s’emploie à soutenir l’indépendance financière des femmes et de fait, les aider à assurer l’éducation de leurs enfants.

Avec des ateliers basés à Marrakech, dans le village de Touggana, cette marque éthique, éco-responsable et durable, aux engagements sociaux et environnementaux forts permet aujourd’hui l’autonomisation de près de 250 femmes.

Lire aussi : Vidéo. Ces Marocaines qui ont contribué à la réussite du défilé Dior Cruise 2020 à Marrakech

Ce n’est pas la première fois que Tory Burch collabore avec ce collectif de tissage où sont utilisées des techniques traditionnelles, transmises de mère en fille, pour créer sacs et d’accessoires de luxe faits à partir de fibres naturelles, telles que le raphia ou encore la feuille de palmier, et commercialisés sous le label Doum.

Ainsi, en 2019, une première collaboration Tory Burch X Doum était scellée avec le lancement du sac Ella Basket Bag. En 2023, la coopérative marocaine réitérait cette fois-ci avec un autre label en s’inscrivant dans la collaboration de Sandro, marque française de prêt-à-porter fondée par la Marocaine Evelyne Chetrit, et du designer Louis Barthélemy.