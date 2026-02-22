Lifestyle

Ferragamo choisit Marrakech comme décor pour sa collection Ramadan 2026

Marrakech, écrin de la collection capsule Ramadan 2026 de Ferragamo.

La marque de luxe italienne a choisi Marrakech, ses jeux de lumière, sa palette de couleurs unique au monde et sa richesse architecturale comme écrin pour sa collection capsule Ramadan 2026.

Par La Rédaction
Le 22/02/2026 à 14h48

Cette année encore, la marque de luxe italienne, connue pour son savoir-faire et sa gamme exquise de chaussures, de maroquinerie, de vêtements, de produits en soie et d’accessoires, a emboîté le pas aux autres acteurs de l’industrie du luxe en réalisant une collection capsule Ramadan.

Destinées généralement à une clientèle moyen-orientale, ces collections annuelles se distinguent par leur touche orientale, souvent inspirée du patrimoine architectural et artisanal marocain.

Cette année, si le créateur Christian Louboutin s’est une nouvelle fois inspiré des motifs du zellige marocain et de l’architecture traditionnelle pour imaginer des escarpins, des sneakers et des sacs baguette aux reflets argentés, la marque Ferragamo ancre, quant à elle, sa nouvelle collection dans une géographie hautement symbolique. Marrakech, avec ses jeux d’ombres et de lumière, ses architectures aux lignes affirmées et ses nuances minérales, compose un décor à la fois intemporel et résolument contemporain, en parfaite résonance avec l’esthétique de la maison italienne.

@ferragamo

Ferragamo unveils its 2026 Ramadan Capsule: where refined craftsmanship meets timeless elegance.

♬ original sound - FERRAGAMO - FERRAGAMO

Intitulée «Fils de lumière», la collection Ramadan de la maison italienne se déploie comme une véritable méditation visuelle, portée par la voix envoûtante de la poétesse émiratie Fatima Aljarman. L’espace architectural s’y révèle dans toute sa profondeur: tons ocres emblématiques de la ville marocaine, murs baignés de lumière, mais aussi atmosphère feutrée, propice au calme et à l’introspection. Les patios ornés de zelliges, bordés de colonnades et de voûtes en plâtre finement ciselé, évoquent l’élégance intemporelle des intérieurs traditionnels et dialoguent avec l’esthétique raffinée de la collection.

Lire aussi : Christian Louboutin s’inspire des motifs du zellige marocain pour une collection Ramadan 2026

La mode s’abandonne à la contemplation, tandis que la collection épouse, dans ses lignes et ses teintes, l’âme de la ville ocre et de ses demeures. Déclinées dans des nuances de gris prune, de noir et de bleu marine, les silhouettes féminines se révèlent avec pudeur et élégance. Tops, jupes et pantalons en soie ou rehaussés de sequins composent une allure fluide et sophistiquée, sublimée par les escarpins emblématiques de la maison et des sacs aux finitions raffinées.

#mode#Lifestyle#Marrakech#Ferragamo#Christian Louboutin#collection#Ramadan#Moyen-Orient#Zellige

