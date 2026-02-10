Le caftan marocain au cœur de la collection Ramadan 2026 de Dolce & Gabbana

Lifestyle

Pour sa collection Ramadan 2026, Dolce & Gabbana place le caftan marocain au coeur de son inspiration.

Dolce & Gabbana dévoile une nouvelle collection exclusive à l’occasion du mois de Ramadan qui célèbre la rencontre entre l’héritage de la Maison et la richesse des traditions locales.

Par La Rédaction
Le 10/02/2026 à 10h01

Mise en lumière par une campagne photographiée par Nima Benati, la collection Ramadan 2026 de Dolce & Gabbana prend place dans un décor marqué par les couleurs chaudes de la terre et l’architecture majestueuse des palais, qui servent de toile de fond aux silhouettes.

Pensée comme un dialogue subtil entre mémoire et innovation, cette collection donne vie à des créations où passé et présent s’entrelacent, entre élégance intemporelle et lignes classiques. Aux côtés des tuniques, capes, pyjamas, blouses et longues jupes, le caftan marocain s’impose parmi les pièces phares de cette garde-robe exclusive.

À travers des formes essentielles et raffinées, Dolce & Gabbana affirme une esthétique épurée, fidèle à l’identité de la Maison. Les matières jouent un rôle central dans cette expression du style, avec des tissus légers et fluides tels que le satin de soie, la mousseline, le cady, le crêpe marocain et le crêpe de soie, soulignant la fluidité des lignes et le mouvement naturel des silhouettes, explique la marque dans un communiqué de presse.

Le caftan marocain, au coeur de la collection Ramadan 2026 de Dolce & Gabbana.

La palette chromatique oscille quant à elle entre douceur et intensité. Les tons de rose poudré, de bleu ciel et de sable dialoguent avec des accents précieux de vert émeraude, de rouge rubis et de bleu saphir, donnant vie à une collection à la fois délicate et sophistiquée.

Lire aussi : Exposition: Quand le caftan marocain et son savoir-faire communient avec Salvador Dalí

La féminité s’exprime également à travers les imprimés, composés de bouquets romantiques de roses et de pivoines, fidèles aux codes emblématiques de Dolce & Gabbana.

Le caftan marocain comme source d'inspiration d'une collection aux allures orientales.

En écho à cet univers, la nouvelle collection de Haute Joaillerie Eleganza se distingue par des designs sophistiqués et des harmonies de couleurs raffinées, mises en valeur par le décor minéral et lumineux de la campagne. Les silhouettes sont enfin complétées par les iconiques sacs Sicily, enrichis de cristaux scintillants et de finitions dorées, apportant une touche finale de lumière et d’élégance.

