Exposition: Quand le caftan marocain et son savoir-faire communient avec Salvador Dalí

Heureux hasard du calendrier: alors que le dossier porté par le Maroc auprès de l’UNESCO, intitulé «Le caftan marocain, son art, ses traditions et son savoir-faire», vient d’être inscrit, le 10 décembre 2025, sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, s’ouvre à Casablanca une exposition d’envergure inédite: «Dalí Diali – L’étoffe du rêve».

Pour marquer l’anniversaire des 40 ans de la Maison Zhor Raïs, sa fondatrice s’est en effet lancée un défi pour le moins audacieux: confronter son univers à celui d’un géant de l’histoire de l’art et du surréalisme, Salvador Dalí. «Je voulais donner un second souffle à mes créations, me challenger et libérer la coupe du caftan. Reprendre son identité -la dfira, les akad, la sfifa- et la projeter dans des volumes nouveaux, entre le monde arabe et le monde occidental», explique ainsi Zhor Raïs au sujet de sa démarche.

Ce mariage de deux univers qui paraissent éloignés peut surprendre mais en guise de pont entre Dalí et Zhor Raïs, se trouve un même ADN artistique, reposant sur la capacité à conjuguer héritage et innovation, à faire de la tradition un tremplin vers la vision. Avec «Dalí Diali – L’étoffe du rêve», la créatrice marocaine ouvre ainsi une porte sur un territoire commun. Là où l’art devient couture, et où la couture s’élève au rang d’expression artistique.

Le caftan au-delà des territoires

Présentée dès le 9 décembre au sein de la Maison de Couture Zhor Raïs, l’exposition «Dalí Diali – L’étoffe du rêve» réunit ainsi, pour la première fois, douze sculptures issues de la collection Dalí Universe et les douze créations couture exclusives qu’elles ont inspirées, chacune portant la signature de Dalí et accompagnée d’un certificat d’authenticité, conformément à l’autorisation officielle accordée par Dali Universe qui détient les droits d’édition de ses sculptures. Une première mondiale pour une créatrice du monde arabo-musulman.

Pensée comme une installation artistique, cette exposition se déploie dans un parcours intimiste et sculptural où chaque pièce peut être approchée comme une œuvre à part entière et rassemble des créations uniques destinées à être montrées, et non portées, avant de voyager vers d’autres institutions dédiées à l’art, à la mode ou au design.

Salvador Dalí vu par Zhor Raïss

Depuis ses années aux Beaux-Arts de Casablanca, Zhor Raïs nourrit une admiration profonde pour Salvador Dalí, dont l’univers singulier n’a cessé de l’inspirer. La rencontre décisive a lieu en 2016, lors d’une exposition consacrée au maître catalan en Arabie Saoudite et présentée par le commissaire d’exposition Bertrand Epaud.

Face aux œuvres tridimensionnelles de Dalí, Zhor Raïs découvre une nouvelle dimension de son langage artistique. Cette révélation fait émerger l’idée d’une collection dédiée au maître du surréalisme, scellant l’évidence d’un dialogue créatif entre l’artiste et l’héritage dalinien. Zhor Raïs choisit alors de concevoir sa collection de caftans sur la base d’une sélection d’œuvres pour lesquelles elle a eu un coup de cœur. En résulte le choix de douze sculptures emblématiques qui révèlent la puissance imaginative et la pensée visionnaire de Salvador Dalí.

Réalisées dans la maturité créative du maître, ces œuvres expriment les thèmes fondateurs de son univers: le temps qui se dérobe, la métamorphose, le subconscient, le désir, le mythe et l’illusion. Parmi ces pièces majeures, Dance of Time I, Profile of Time ou Woman of Time donnent forme à l’obsession dalinienne pour la fuite du temps, tandis que Space Elephant et Snail and the Angel incarnent ses créatures hybrides, suspendues entre fragilité terrestre et élévation spirituelle.

Avec Alice in Wonderland, Dalí revisite le conte initiatique à travers son prisme surréaliste, alors que Woman Aflame, Lady Godiva et Adam and Eve réinterprètent les grandes figures féminines et mythologiques qui peuplent son œuvre. Enfin, des sculptures telles que Surrealist Piano prolongent l’exploration dalinienne de l’objet détourné, devenu symbole onirique.

Pour mener à bien ce projet, trois années de recherche, de construction et d’expérimentation ont été nécessaires à Zhor Raïs. Du temps élastique, à la métamorphose, le rêve et l’inconscient, en passant par l’envol et la légèreté, le féminin pluriel, la dualité des formes, le mouvement continu et la mémoire... Chaque pièce de cette incroyable collection explore un grand motif dalinien, permettant à la couture de devenir langage et aux matières d’exprimer leur pouvoir narratif. Les mousselines aériennes narrent l’élasticité du temps, les transparences suggèrent le rêve et l’entredeux, les organzas lumineux captent et diffractent la lumière, tandis que les broderies sculptées font surgir le relief et la profondeur. Chaque pièce de cette incroyable collection se situe à la frontière du vêtement et de la sculpture textile. Jamais une imitation, toujours une interprétation.

«Avec Dalí Diali, Zhor Raïs transforme la couture en territoire d’imaginaire. En faisant dialoguer le geste ancestral du caftan avec l’univers surréaliste de Dalí, elle compose une œuvre totale: un espace où la matière devient rêve, où la tradition s’ouvre à d’audacieuses modernités», analyse Bertrand Epaud, commissaire de l’exposition.

La force universelle du caftan marocain

Avec «Dalí Diali – L’étoffe du rêve», la Maison Zhor Raïs signe bien plus qu’une exposition. Elle inscrit la couture marocaine dans une conversation artistique mondiale. En réinterprétant les symboles de Salvador Dalí, grand maître du surréalisme devenu une icône de la pop culture dont l’influence a marqué la mode, le cinéma et la musique, Zhor Raïs affirme un geste à la fois ancré et visionnaire.

Ses créations, réalisées entièrement à la main, nourries du savoir-faire ancestral des maîtres artisans marocains et d’une liberté plastique rare, portent l’ambition de transcender les frontières esthétiques, culturelles et temporelles.

Là où Dalí a redéfini le réel, Zhor Raïs redéfinit le caftan. Là où il a bousculé les cadres, elle élargit ceux de la couture marocaine pour en révéler la force universelle. Cette rencontre ouvre une voie nouvelle. Celle d’une couture qui parle à tous, d’un art qui se transmet, d’un geste qui traverse les époques.

À propos de Dalí Universe

Fondé par le célèbre expert et collectionneur Beniamino Levi, qui collabora personnellement avec Salvador Dalí durant de nombreuses années, Dalí Universe réunit l’une des plus vastes et prestigieuses collections privées consacrées au maître du surréalisme. Elle comprend un ensemble exceptionnel de sculptures en bronze, auquel s’ajoutent des œuvres graphiques, objets d’art, pièces de mobilier, sculptures en verre ou encore bijoux.

À travers cette collection unique, Dalí Universe met en lumière les sources d’inspiration de la créativité multiforme de Salvador Dalí et offre au public une compréhension approfondie de sa vie et de son œuvre. Les expositions permettent aux visiteurs de s’immerger dans le labyrinthe de l’esprit créatif du Maître et d’admirer l’expression d’un génie artistique aussi foisonnant qu’incomparable. Itinérante à travers le monde lors d’expositions muséales et d’événements internationaux d’envergure, la collection dispose également de plusieurs espaces permanents, notamment à Paris, Bruges et Prague. Dalí Universe détient par ailleurs les droits d’édition de plusieurs sculptures en bronze emblématiques et accompagne les institutions culturelles dans la mise en valeur de l’œuvre tridimensionnelle du Maître.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit «Dalí Diali – L’étoffe du rêve», nouvelle étape d’un dialogue artistique en perpétuelle résonance. À noter qu’à partir du 16 décembre, l’exposition sera accessible uniquement sur rendez-vous, conformément au format voulu par la Maison Zhor Raïs et à la nature exceptionnelle des œuvres présentées.

Exposition du 16 décembre au 10 janvier, de 15h00 à 18h00.

Tél.: +212 6 61 64 47 44

Adresse: Maison ZHOR RAÏS 11, rue des Papillons, Lot. Rahma II, Oasis 20100 Casablanca, Maroc.