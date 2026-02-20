Christian Louboutin s’inspire des motifs du zellige marocain pour une collection Ramadan 2026

Au fil du temps, le mois de Ramadan est devenu l’occasion pour de nombreuses marques de mode et de luxe de réaliser des collections capsules dédiées.

Une manière de toucher une clientèle arabe et moyen-orientale adepte de grandes marques et de luxe, surtout lorsque les nouveautés intègrent un twist oriental en rendant hommage aux traditions locales. Parmi ces marques qui puisent une fois par an leur inspiration dans la culture de la région MENA, Christian Louboutin.

(DR)

En 2018 déjà, le créateur réalisait une paire de babouches pour femmes répondant au doux nom de Lady Mansour, en collaboration avec le Royal Mansour Marrakech, qui alliait le faste des motifs de l’architecture marocaine et une élégance toute parisienne. En 2026, Christian Louboutin est de retour avec une inspiration résolument marocaine.

Très inspiré par les arabesques des moucharabiehs et le zellige, le créateur français les intègre cette fois-ci dans une collection raffinée.

Lire aussi : La collab’ de l’année: une babouche signée Christian Louboutin et le Royal Mansour

Dans une palette de tons argents, blanc et cristal, qui capte la lumière, Louboutin rend hommage à un savoir-faire ancestral qui puise ses racines dans le patrimoine culturel local et se décline en escarpins, sneackers et sacs baguettes.

Collection Ramadan 2025 de Christian Louboutin.

Une collection qui n’est pas sans rappeler celle de 2025, déclinées en tons or clair et neutres, consacrant l’imprimé exclusif «Moucharastrass», un motif inspiré des détails architecturaux et orné de cristaux.