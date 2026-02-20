Lifestyle

Christian Louboutin s’inspire des motifs du zellige marocain pour une collection Ramadan 2026

Collection capsule "Ramadan 2026" de Christian Louboutin.

Collection capsule Ramadan 2026 de Christian Louboutin.

Le célèbre créateur français a dévoilé sa nouvelle capsule Ramadan 2026, qui consacre un savoir-faire artisanal faisant écho au patrimoine marocain.

Par La Rédaction
Le 20/02/2026 à 12h57

Au fil du temps, le mois de Ramadan est devenu l’occasion pour de nombreuses marques de mode et de luxe de réaliser des collections capsules dédiées.

Une manière de toucher une clientèle arabe et moyen-orientale adepte de grandes marques et de luxe, surtout lorsque les nouveautés intègrent un twist oriental en rendant hommage aux traditions locales. Parmi ces marques qui puisent une fois par an leur inspiration dans la culture de la région MENA, Christian Louboutin.

(DR)

En 2018 déjà, le créateur réalisait une paire de babouches pour femmes répondant au doux nom de Lady Mansour, en collaboration avec le Royal Mansour Marrakech, qui alliait le faste des motifs de l’architecture marocaine et une élégance toute parisienne. En 2026, Christian Louboutin est de retour avec une inspiration résolument marocaine.

Très inspiré par les arabesques des moucharabiehs et le zellige, le créateur français les intègre cette fois-ci dans une collection raffinée.

Lire aussi : La collab’ de l’année: une babouche signée Christian Louboutin et le Royal Mansour

Dans une palette de tons argents, blanc et cristal, qui capte la lumière, Louboutin rend hommage à un savoir-faire ancestral qui puise ses racines dans le patrimoine culturel local et se décline en escarpins, sneackers et sacs baguettes.

Collection "Ramadan 2025" de Christian Louboutin.

Collection Ramadan 2025 de Christian Louboutin.

Une collection qui n’est pas sans rappeler celle de 2025, déclinées en tons or clair et neutres, consacrant l’imprimé exclusif «Moucharastrass», un motif inspiré des détails architecturaux et orné de cristaux.

Par La Rédaction
Le 20/02/2026 à 12h57
#Ramadan#mode#Lifestyle

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À Doha, les talents de la mode marocains brillent à la Fashion Trust Arabia 2025

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La collab’ de l’année: une babouche signée Christian Louboutin et le Royal Mansour

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Amine Messaoudi, le Casablancais devenu égérie de Louboutin et chouchou de Madonna

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Interview. Amine Messaoudi, de Hay Moulay Rachid à la scène internationale... En un pas de danse

Articles les plus lus

1
Le Conseil de la concurrence perquisitionne les locaux de Masterlab à Rabat
2
Donald Trump salue l’engagement du Maroc pour la stabilisation et la reconstruction de Gaza
3
Un collectif des estomacs porte plainte contre les familles marocaines
4
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
5
Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita
6
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
7
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
8
Bassin du Sebou: de 40% à 90% en moins de trois mois, les retenues dépassent 5 milliards de m³
Revues de presse

Voir plus