À Doha, les talents de la mode marocains brillent à la Fashion Trust Arabia 2025

La cérémonie de la 7ème édition des Fashion Trust Arabia s'est déroulée à Doha, au Qatar.

Organisée sous le patronage de Son Altesse la Sheikha Moza bint Nasser, la cérémonie de la 7ème édition des Fashion Trust Arabia 2025 a confirmé son statut de rendez-vous incontournable pour l’innovation et la création dans la région MENA.

Accueillis par la Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani et Tania Fares, des invités de prestige ont défilé sur le tapis rouge de l’évènement. Parmi ceux-ci, Adrien Brody, Emma Roberts, Lindsay Lohan, Juliette Binoche, Golshifteh Farahani, Pom Klementieff ou encore Regina King, ont assisté à l’évènement animé par deux maîtres de cérémonie d’exception, Queen Latifah et Aiman Kaissouni, et ponctué par les performances de Saint Levant et de Chaka Khan.

Les créateurs marocains à l’honneur

Parmi les sept lauréats de 2025, les créateurs marocains se sont distingués avec éclat. Youssef Drissi, fondateur de la marque Late for Work, a décroché l’un des prix les plus convoités, celui du créateur de prêt-à-porter. Une récompense saluée par Fashion Trust Arabia, qui a mis en avant sa créativité au sein d’un jury composé de grands noms tels que Gisele Bündchen, Christian Louboutin, Viktor & Rolf ou encore Giambattista Valli.

Autre réussite marocaine: Leila Roukni, sacrée dans la catégorie accessoires pour sa marque Talel. Sa démarche créative, inscrite dans une modernité sensible, lui vaut désormais une reconnaissance internationale, aux côtés du Saoudien Ziyad AlBuainain (robes du soir) et de l’Égyptienne Farah Radwan (FYR Jewelry), lauréate en joaillerie.

Les gagnants de ces catégories recevront des bourses allant de 100.000 à 200.000 dollars, ainsi qu’un programme de mentorat de The Bicester Collection. Leurs créations seront également distribuées chez Harrods et Ounass pendant une saison, une étape déterminante pour leur visibilité globale.

Le palmarès comprend également Alaa Alaradi, récompensé par le «Prix Franca Sozzani du jeune talent», et les sœurs bahreïnies Dalal et Fatema Alkhaja, lauréates du «Prix Fashion Tech» pour leur marque Touchless. Le «Guest Country Award», consacré cette année à l’Inde, est revenu à Kartik Kumra pour sa marque Kartik Research.

Deux figures emblématiques ont par ailleurs reçu un hommage appuyé: Zuhair Murad, avec le «Trailblazer Award», et Miuccia Prada, honorée pour l’ensemble de sa carrière, saluant son influence sur le style et l’innovation.