Les sept créateurs marocains qui font briller la mode à Doha

Soutenus par Fashion Trust Arabia, une initiative créative novatrice qui offre depuis 2018 une plateforme unique aux jeunes talents de la mode arabe, les 80 créateurs sélectionnés dans le cadre de cette exposition organisée au M7 à Doha donnent à voir certaines de leurs œuvres majeures.

Présentée dans une scénographie in situ et enrichie d’une narration audiovisuelle, Threads of Impact reflète ainsi une vision à la fois singulière et multiforme de la mode arabe contemporaine, une identité complexe façonnée par l’expérience vécue au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Parmi cette nouvelle génération de talents — porteuse de valeurs et de sens — présentée dans l’exposition, figurent sept créateurs marocains.

Æ, design, usage et rigueur

Fondée par Adam Elyassé, Æ conjugue design uniforme et fonctionnel: la marque repense chaque étape de fabrication et conçoit les produits de l’intérieur vers l’extérieur pour faire de l’usage le cœur du dessin. Artiste-designer pluridisciplinaire, Elyassé conjugue artisanat exigeant et ingénierie produit; son parcours entre sport, art et mathématiques forge une méthode sans compromis, guidée par la précision, l’ergonomie et la durabilité.

Mohamed Benchellal: sculptures à porter

Sculpteur textile maroco-néerlandais multi-primé, Mohamed Benchellal signe une haute couture à la croisée de la sculpture: silhouettes volumineuses, coupes architecturées et ingéniosité artisanale qui métamorphose les chutes et tissus dormants en pièces spectaculaires. Son approche durable fonde sa philosophie, consacrée par le Vogue Fashion Prize (2020) puis par le Fashion Trust Arabia, catégorie mode du soir (2021). Plébiscité par Sa Majesté la Reine Rania de Jordanie, la Reine Máxima des Pays-Bas, la Reine Letizia d’Espagne, ainsi que par Sharon Stone, Beyoncé et Alicia Keys, il impose une vision puissante, inspirante et résolument contemporaine.

Dihyan Jewelry, patrimoine serti

Portée par la passion et l’héritage de sa fondatrice, Youssra Nichane, Dihyan préserve l’artisanat marocain tout en le transposant en pièces de mode célébrant identité, élégance et fierté culturelle à l’international. Façonnés à la main à Fès par des maîtres artisans, ses bijoux associent argent plaqué or 24 carats, pierres semi-précieuses et fils de soie pour des créations chics, accessibles et faciles à porter. Captivée par les bijoux marocains depuis l’enfance, Youssra Nichane a envisagé sa propre maison lors de la Fashion Week de Paris en 2019, quand des pièces vintage de sa collection privée ont attiré l’attention des créateurs.

Jiyann, Atlas feutré

Fondée à Marrakech par Jihane Boumediane, JYANN ancre son geste dans l’héritage de la laine — l’une des plus anciennes matières — en respectant les techniques de feutrage traditionnelles. Issue d’un approvisionnement éthique des montagnes de l’Atlas, la laine est façonnée à la main à Marrakech pour tisser un lien puissant entre savoir-faire ancestral et design contemporain. Au cœur du projet, la sauvegarde d’une tradition où la laine, jadis sacrée et symbole de protection et d’identité, se réinvente en créations intemporelles et durables.

KHOL, rituel d’encre

KHOL puise dans l’héritage arabe et réinvente le rituel du khôl — symbole de beauté, de force et de protection — pour une esthétique ancrée dans le présent. Fondée par le duo maroco-français Hamza Guelmouss et Valentin Nicot, la marque joue les contrastes (douceur/structure, passé/futur, élégance/simplicité) et place la confection et l’artisanat au cœur de son identité. Designer marocain installé à Paris, Hamza Guelmouss a débuté à Casablanca avant de faire ses armes en haute couture à Paris; lauréat du prix ELLE Rising Star et du Grand Prix FIMA en 2016, il a ensuite conseillé des maisons en haute couture et prêt-à-porter féminin, tout en suivant le cursus de l’Institut Français de la Mode.

Maison ARTC, archives portées

Basée à Marrakech, Maison ARTC — fondée par l’artiste marocain Artsi Ifrach — conjugue pièces uniques et photographie pour ériger un langage où durabilité, excellence artisanale et singularité se répondent. Chaque création, entièrement faite main à partir de tissus anciens selon des techniques traditionnelles, puise dans l’héritage, la culture, l’individualité et l’authenticité afin de raconter des histoires à la fois personnelles et collectives. Autodidacte, Ifrach a tracé un chemin singulier, guidé par l’instinct et des convictions fortes.

Talel, liberté en filigrane

Fondée par Leila Roukni, Talel se pose en manifeste de liberté et d’anticonformisme, bousculant les codes avec une vision nourrie par une double culture — née en France, d’origine marocaine. Affranchie des frontières, sa démarche embrasse un champ de design élargi. Avant de lancer Talel il y a dix-sept ans, Leila Roukni a quitté Dijon pour des études de commerce à Paris, où elle a affûté son regard au sein des studios de maisons telles que Chloé, Isabel Marant et Saint Laurent.

«Threads of impact». Du 27 octobre 2025 au 3 janvier 2026, au M7, à Doha.