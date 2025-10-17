Lifestyle

Guess, la marque de mode américaine, célèbre ses origines marocaines à Marrakech

Le Palais Badii, à Marrakech, a accueilli la présentation des collections printemps-été et pré-automne de la marque américaine Guess.

Le Palais Badii, à Marrakech, a accueilli la présentation des collections printemps-été et pré-automne de la marque américaine Guess.

Guess, la marque de prêt-à-porter américaine fondée en 1981 par les frères Marciano, natifs du Maroc, a célébré ses racines marocaines à Marrakech, à l’occasion d’un somptueux défilé de mode organisé au cœur du Palais Badii.

Par La Rédaction
Le 17/10/2025 à 17h07

À l’aube de son 45ème anniversaire qui sera célébré en 2026, Guess, marque de prêt-à-porter fondée aux États-Unis par quatre frères, Georges, Paul, Armand et Maurice Marciano, a choisi d’organiser «One World, One Brand», sa convention annuelle, à Marrakech.

Après Singapour, Barcelone et Los Angeles, la ville ocre a, à son tour, accueilli près de 800 invités à l’occasion de ce grand rassemblement placé sous le thème «Never forget your roots».

Lire aussi : La marque de mode britannique «Joseph» renoue avec ses origines marocaines

Une thématique qui tombe à point nommé, les frères Marciano étant nés au Maroc, plus précisément dans le petit village de Debdou, dans le Rif oriental.

Pendant trois jours, du 14 au 16 octobre, des personnalités du monde de la mode venues du monde entier, telles que l’influenceuse italienne Chiara Ferragni, ont ainsi assisté à des conférences, des ateliers, ainsi qu’à un diner de gala et un défilé de mode organisé pour l’occasion au Palais Badii.

À cette occasion, la marque américaine a dévoilé ses collections printemps-été et pré-automne 2026 ainsi que des pièces emblématiques issues de ses archives. Clou du spectacle, la présentation d’une capsule inédite, «Marciano by Guess», créée spécialement en hommage à Marrakech.

«J’ai choisi le Maroc pour accueillir cet événement afin de saluer les origines modestes de ma famille et de rendre hommage à la richesse culturelle et à la dynamique exceptionnelle qui font aujourd’hui la fierté du pays», explique ainsi dans un communiqué Paul Marciano.

Sur son compte Instagram, la marque de prêt-à-porter qui s’est spécialisée à ses débuts dans le denim et a collaboré avec de nombreuses égéries telles que Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Mulder, Anna Nicole Smith ou encore Laetitia Casta, a publié un abondant contenu relatif à ses trois journées passées au Maroc.

Séances photos et vidéos ont ainsi participé à mettre en lumière la richesse du patrimoine marocain dans les palaces de Marrakech, les échoppes d’artisans et le dédale de ruelles de la médina, sans compter la beauté du paysage qui transparaît lors d’une échappée belle organisée dans le désert d’Agafay.

Un come-back aux origines qui rappelle celui entrepris par la marque de mode britannique Joseph, dont la collection printemps-été 2026 s’inspire du Maroc, terre natale de son fondateur, Joseph Ettedgui. Une nostalgie que l’on retrouve également dans «Welcome to my roots», le documentaire sur les origines marocaines de Jeff Hamilton, le designer des stars aux États-Unis.

Par La Rédaction
Le 17/10/2025 à 17h07
#Défilé de mode#Marrakech#Marocains du Monde#Palais Badi’

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Deux créatrices marocaines remportent le Prix de la mode du monde arabe, organisé par l’IMA à Paris

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Des créateurs marocains parmi les finalistes du Prix de la mode du monde arabe, organisé par l’IMA à Paris

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Le Maroc et son désert, terres d’inspiration pour Giorgio Armani

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La marque de mode britannique «Joseph» renoue avec ses origines marocaines

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Jean Paul Gaultier célèbre trois de ses parfums emblématiques à Marrakech

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

L’histoire marocaine du prince bulgare Siméon Hassan, filleul du roi Mohammed VI, qui vient de fêter ses 18 ans

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

«Les Jardins de la Ménara», la nouvelle collection de Giambattista Valli qui rend hommage au Maroc

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

«Welcome to my roots», un documentaire sur les origines marocaines de Jeff Hamilton, le designer des stars aux États-Unis

Articles les plus lus

1
Sahara: Staffan de Mistura acte la prééminence de l’autonomie, salue la dynamique US et presse Alger d’agir
2
Debunk. Infrastructures gazières: aucune discussion en cours entre Rabat et Ankara 
3
Mondial U20: RAM affrète deux Dreamliner pour la finale Maroc–Argentine
4
Fnideq: dispositif de sécurité renforcé pour contrer de nouvelles tentatives de migration vers le préside de Sebta
5
Le chef de la diplomatie russe rappelle à l’Algérie ses frontières artificielles qu’elle doit à la colonisation française
6
Mondial U20: avec foi et gratitude, les Lionceaux de l’Atlas réagissent à leur qualification historique en finale
7
La diplomatie parallèle en action à Kampala: le Polisario de nouveau désavoué, l’Algérie isolée
8
Casablanca: l’ouverture du zoo de Aïn Sebaâ encore reportée, la colère gronde parmi les habitants
Revues de presse

Voir plus