Guess, la marque de mode américaine, célèbre ses origines marocaines à Marrakech

Le Palais Badii, à Marrakech, a accueilli la présentation des collections printemps-été et pré-automne de la marque américaine Guess.

À l’aube de son 45ème anniversaire qui sera célébré en 2026, Guess, marque de prêt-à-porter fondée aux États-Unis par quatre frères, Georges, Paul, Armand et Maurice Marciano, a choisi d’organiser «One World, One Brand», sa convention annuelle, à Marrakech.

Après Singapour, Barcelone et Los Angeles, la ville ocre a, à son tour, accueilli près de 800 invités à l’occasion de ce grand rassemblement placé sous le thème «Never forget your roots».

Une thématique qui tombe à point nommé, les frères Marciano étant nés au Maroc, plus précisément dans le petit village de Debdou, dans le Rif oriental.

Pendant trois jours, du 14 au 16 octobre, des personnalités du monde de la mode venues du monde entier, telles que l’influenceuse italienne Chiara Ferragni, ont ainsi assisté à des conférences, des ateliers, ainsi qu’à un diner de gala et un défilé de mode organisé pour l’occasion au Palais Badii.

À cette occasion, la marque américaine a dévoilé ses collections printemps-été et pré-automne 2026 ainsi que des pièces emblématiques issues de ses archives. Clou du spectacle, la présentation d’une capsule inédite, «Marciano by Guess», créée spécialement en hommage à Marrakech.

«J’ai choisi le Maroc pour accueillir cet événement afin de saluer les origines modestes de ma famille et de rendre hommage à la richesse culturelle et à la dynamique exceptionnelle qui font aujourd’hui la fierté du pays», explique ainsi dans un communiqué Paul Marciano.

Sur son compte Instagram, la marque de prêt-à-porter qui s’est spécialisée à ses débuts dans le denim et a collaboré avec de nombreuses égéries telles que Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Mulder, Anna Nicole Smith ou encore Laetitia Casta, a publié un abondant contenu relatif à ses trois journées passées au Maroc.

Séances photos et vidéos ont ainsi participé à mettre en lumière la richesse du patrimoine marocain dans les palaces de Marrakech, les échoppes d’artisans et le dédale de ruelles de la médina, sans compter la beauté du paysage qui transparaît lors d’une échappée belle organisée dans le désert d’Agafay.

Un come-back aux origines qui rappelle celui entrepris par la marque de mode britannique Joseph, dont la collection printemps-été 2026 s’inspire du Maroc, terre natale de son fondateur, Joseph Ettedgui. Une nostalgie que l’on retrouve également dans «Welcome to my roots», le documentaire sur les origines marocaines de Jeff Hamilton, le designer des stars aux États-Unis.