Mondial 2026: prolongation exceptionnelle des horaires des cafés et des restaurants

L’ouverture des cafés et des restaurants sera adaptée au décalage horaire de la Coupe du monde 2026, organisée sur le continent américain.

C’est ce que vient de confirmer la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants, en faisant savoir que tous ces espaces prolongeront leurs activités tard dans la nuit dans les différentes régions du pays, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 13 et 14 juin.

L’aval aurait été donné par les autorités compétentes, notamment les autorités locales, pour permettre aux professionnels du secteur d’accueillir leurs clients en vue de suivre les différentes rencontres dans de bonnes conditions.

Cette autorisation exceptionnelle, précise la même source, a été le fruit des négociations menées par les représentants de la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants avec les walis et les gouverneurs ainsi qu’avec les autres services compétents.

Dans ce cadre, cette instance représentant le secteur renouvelle son appel aux autorités compétentes pour une fluidité des horaires, dans le strict respect des règlementations organisationnelles en vigueur.

Dans une déclaration au quotidien, un membre de la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants a indiqué que «l’objectif du secteur est de trouver une formule consensuelle qui préserve les intérêts des professionnels, la quiétude des habitants et l’ordre public».

À ce propos, poursuit le quotidien, la Fédération nationale des propriétaires de cafés et de restaurants appelle ses membres à adhérer pleinement à cette initiative pour assurer le succès de la manifestation sportive à travers l’accueil professionnel des clients, la qualité des services et la garantie du déroulement normal des cafés et des restaurants pendant cette période exceptionnelle.

La réussite de cette phase, estime l’instance représentant le secteur, demande «l’implication de tous les intervenants, professionnels et autorités locales, afin de réaliser un équilibre entre les exigences économiques de ces établissements, la nécessité du respect de l’ordre public et le calme et la quiétude des habitants».