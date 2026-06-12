Economie

Aux côtés des Lions de l’Atlas, Airports of Morocco lance sa campagne pour le Mondial 2026

Airports of Morocco: lancement de la campagne «Let The Game Take Off».

À la veille de l’entrée en compétition des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde FIFA 2026, Airports of Morocco déploie une nouvelle campagne institutionnelle baptisée «Let The Game Take Off». À travers ce dispositif, l’opérateur met en avant le rôle des aéroports marocains dans l’accompagnement des grandes échéances sportives internationales et inscrit son action dans la perspective de la Coupe du monde 2030.

Par La Rédaction
Le 12/06/2026 à 10h57

Déclinée à travers un film institutionnel inédit, la campagne «Let The Game Take Off» adopte l’esthétique de la bande dessinée animée pour établir un parallèle entre les performances de l’équipe nationale sur le terrain et le travail des milliers de professionnels mobilisés quotidiennement dans les aéroports du Royaume. Agents d’accueil, équipes d’exploitation, personnels de sécurité, techniciens de maintenance ou encore agents d’assistance aux passagers sont présentés comme les acteurs d’une même dynamique collective au service du rayonnement du Maroc.

Cette organisation repose sur une coordination étroite entre plusieurs institutions publiques, notamment l’Office national des aéroports (ONDA), le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie royale, l’Administration des douanes et impôts indirects ainsi que le ministère du Transport et de la Logistique. Une coopération qui vise à garantir la fluidité des parcours voyageurs tout en répondant aux standards internationaux en matière de sécurité et d’exploitation.

Lire aussi : Aéroports 2030: l’ONDA lance la campagne «Let’s Take Off» pour réinventer l’expérience passager

Au-delà de l’actualité sportive immédiate, cette campagne s’inscrit dans une stratégie de valorisation à long terme. Elle prolonge le partenariat conclu entre l’ONDA et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), tout en accompagnant les ambitions du Royaume en matière de mobilité et d’accueil des grandes compétitions. L’initiative marque également une nouvelle étape dans la préparation de la Coupe du monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

À travers cette campagne, Airports of Morocco cherche à repositionner les aéroports comme des infrastructures stratégiques dépassant leur fonction de transit. L’opérateur les présente comme des outils de performance logistique, de projection de l’image du pays et d’accompagnement des ambitions nationales. Une vision qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Aéroports 2030», fondée sur le renforcement des capacités d’accueil et l’amélioration de l’expérience voyageur à l’approche des grandes échéances internationales.

Par La Rédaction
Le 12/06/2026 à 10h57
#Airports of Morocco#ONDA#Fifa#Coupe du monde#Aéroport#Maroc

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