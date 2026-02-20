Aéroports 2030: l’ONDA lance la campagne «Let’s Take Off» pour réinventer l’expérience passager

À travers un film au ton frais, moderne et émouvant, Airports of Morocco propose une vision renouvelée de l’aéroport. Celui-ci n’est plus uniquement un espace de transit, mais un lieu de vie, de connexion et d’inspiration. L’objectif affiché est clair: faire des aéroports marocains une vitrine du Maroc d’aujourd’hui, dynamique, créatif et résolument tourné vers l’avenir.

La stratégie «Aéroport 2030» repose sur plusieurs axes structurants, dont l’amélioration significative de l’expérience client. La campagne «Let’s Take Off» vient incarner ce pilier en mettant l’accent sur la fluidité des parcours, la qualité de service et une approche pensée autour du passager.

À travers cette démarche, l’ONDA entend positionner l’expérience client comme un marqueur distinctif des aéroports marocains et un levier de compétitivité à l’horizon 2030. Cette ambition est portée en coordination avec l’ensemble des partenaires institutionnels, notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale, la Gendarmerie royale, l’administration des Douanes et Impôts indirects ainsi que le ministère du Transport et de la Logistique.

La campagne accorde une place centrale à la jeunesse marocaine. Elle met en avant son énergie, sa confiance et sa capacité à se projeter dans l’avenir. Les jeunes talents choisis incarnent un Maroc en mouvement, ambitieux et ouvert sur le monde. Ce parti pris éditorial traduit la volonté d’associer l’image des aéroports à celle d’une jeunesse qui contribue au rayonnement et à l’attractivité du Royaume.

Déclinée autour de mots-clés structurants – «Enjoy», «Explore», «Dreams», «Flow», «Smile» et «Move» – la campagne installe un univers sémantique positif et dynamique. Chaque signature renvoie à une dimension concrète de l’expérience passager: le plaisir du voyage, la découverte, l’aspiration, la fluidité des parcours, l’hospitalité et l’élan vers l’avenir.

Le lancement de la campagne a débuté dès le premier jour du Ramadan, période de forte audience, avec un dispositif global combinant télévision, digital, presse et affichage. Une seconde phase viendra renforcer la visibilité du message à travers un plan radio destiné à amplifier la portée et la mémorisation de la signature «Let’s Take Off».