ONDA: les aéroports se mettent aux couleurs de la CAN

Les aéroports du Maroc se mettent aux couleurs de la CAN.

En partenariat avec le Comité d’organisation local et la CAF, l’ONDA déploie, à l’occasion des CAF Awards 2025 prévus le 19 novembre à Rabat, et en préparation de la CAN 2025, une série d’animations inédites au sein des aéroports. À travers un dispositif visuel et sensoriel unique, les espaces de transit se transforment en véritables scènes de célébration: arches monumentales, trophées géants, tunnels immersifs et fan-zones interactives plongent les voyageurs au cœur de la ferveur footballistique.

Cette campagne vise à offrir une expérience mémorable et à célébrer la passion du jeu dès l’arrivée ou au départ des voyageurs. L’objectif est de faire des aéroports marocains les premières arènes de l’émotion et du partage, où le football devient un langage universel de bienvenue, de fierté et d’unité africaine.

Au-delà de la mise en scène, cette initiative illustre la stratégie de l’ONDA, centrée sur l’expérience client. En coordination étroite avec le ministère de l’Intérieur, la DGSN, la Gendarmerie royale, l’Administration des douanes et le ministère du Transport et de la Logistique, l’Office veille à offrir un accueil fluide, sûr et chaleureux. L’esprit d’équipe, la rigueur opérationnelle et la passion du service s’allient pour faire de chaque passage à l’aéroport un moment à la hauteur de la ferveur africaine.

Le dispositif a commencé à s’installer pour accueillir délégations, légendes du football africain, nominés, officiels et médias internationaux présents pour les CAF Awards. Il se déploiera progressivement jusqu’au début de la compétition, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, accompagnant les flux de voyageurs avant, pendant et après la CAN.

Cette initiative de l’ONDA et de ses partenaires illustre parfaitement la synergie des acteurs nationaux autour de la Fédération royale marocaine de Football. Des pistes aux tribunes, des halls d’aéroports aux stades, un même message résonne: le Maroc accueille l’Afrique avec passion et fierté.