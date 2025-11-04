Economie

Aéroport Mohammed V: le chantier du nouveau terminal lancé pour 12 milliards de dirhams

La maquette du nouveau terminal de l'aéroport mohammed V. Le hub de Casablanca sera doté d'une capacité de traitement de 45 millions de passagers à l'horizon 2029.

Après une phase de présélection qui a suscité l’intérêt d’une vingtaine d’entreprises marocaines, chinoises et turques, l’Office national des aéroports (ONDA) passe à la vitesse supérieure. L’office vient de lancer l’appel d’offres relatif à la construction du nouveau terminal de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, pour un montant estimé à 10 milliards de dirhams hors taxes, soit 12 milliards de dirhams TTC.

Par La Rédaction
Le 04/11/2025 à 12h13

Ce projet constitue l’une des plus importantes infrastructures aéroportuaires jamais engagées au Maroc. Il prévoit la construction d’un terminal HUB d’une capacité initiale de 20 millions de passagers par an, extensible à 30 millions, sur une superficie d’environ 600.000 mètres carrés.

Conçu en forme de “H”, le futur terminal comprendra un processeur central et deux jetées principales. Il sera directement relié à la ligne à grande vitesse Tanger–Marrakech et intégrera les technologies les plus avancées en matière de gestion des flux de passagers, de traitement automatisé des bagages et d’utilisation optimisée des passerelles.

Le programme inclut également la construction d’une nouvelle piste ainsi qu’une nouvelle tour de contrôle, qui feront l’objet d’appels d’offres distincts.

Un chantier colossal sur 40 mois

L’appel d’offres couvre exclusivement le bâtiment, avec un délai d’exécution de 40 mois. Les travaux seront répartis en neuf sous-lots, englobant l’ensemble des corps d’état majeurs, à l’exception des infrastructures aéronautiques et des aménagements extérieurs.

L’ONDA a opté pour une approche de construction modulaire et systématique, favorisant la préfabrication, le montage rapide, la réduction des déchets et une sécurité renforcée sur chantier. Cette méthode vise à concilier performance technique, durabilité et qualité architecturale, tout en valorisant la structure apparente du terminal et la luminosité naturelle des espaces voyageurs.

Lire aussi : Casablanca: lancement de deux appels à manifestation d’intérêt pour le nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V

Au-delà de sa dimension technique, ce projet est appelé à générer des retombées économiques et sociales significatives, notamment en matière de création d’emplois directs et indirects, de mobilisation des filières locales du bâtiment et des services et de stimulation de l’économie régionale.

Nouveau terminal à l'Aéroport Mohammed V de Casablanca

La réalisation de ce terminal marque une étape stratégique dans le positionnement de Casablanca comme hub aérien international. Elle s’inscrit dans la stratégie “Aéroports 2030” de l’ONDA, qui ambitionne de renforcer la compétitivité, la capacité et l’excellence opérationnelle des plateformes aéroportuaires du Royaume.

Par La Rédaction
Le 04/11/2025 à 12h13
#Aéroport#Casablanca#ONDA#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aéroport Mohammed V: inauguration d’un centre automatisé de tri des bagages en correspondance

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Aéroport Mohammed V: mise en service d’une nouvelle zone de transit

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Nouveau terminal de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca: lancement des travaux de terrassement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Casablanca: lancement de deux appels à manifestation d’intérêt pour le nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V

Articles les plus lus

1
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
2
L’Algérie réagit à la résolution 2797 par le mensonge et le déni
3
Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech
4
Tribune. «L’Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution…»
5
Le CHU Mohammed VI d’Agadir accueillera bientôt ses premiers patients
6
Résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara: Netanyahu salue un «triomphe» marocain et félicite le Roi
7
Bernard Lugan: «Les grandes puissances sont en train d’abandonner l’Algérie pour se tourner vers le Maroc car c’est un pays d’avenir»
8
Italie: un héros marocain sauve cinquante élèves d’un bus en feu
Revues de presse

Voir plus