Casablanca: lancement de deux appels à manifestation d’intérêt pour le nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V

Capable d’accueillir 35 millions de passagers par an et doté d’un investissement estimé à 15 milliards de dirhams (1,6 milliard de dollars), le nouveau terminal de dernière génération de l’aéroport Mohammed V de Casablanca verra le jour fin 2029.

Ce projet s’inscrit dans la vision «Aéroports 2030» de l’ONDA, intégrant les dernières technologies de l’aviation mondiale: parcours passager fluide et digitalisé, durabilité énergétique, résilience climatique, excellence opérationnelle. Il accueillera également une gare TGV intégrée, reliant l’aéroport de Casablanca à Rabat en 30 minutes et à Marrakech en moins d’une heure.

Pour mener à bien ce chantier stratégique, l’ONDA lance deux appels à manifestation d’intérêt internationaux. Le premier concerne le choix d’un gestionnaire de programme, chargé d’accompagner l’ONDA dans la supervision globale du projet (bâtiment terminal, pistes, zone taxis, bâtiments annexes) et la coordination de l’ensemble des parties prenantes, selon les standards internationaux. Le second AMI vise à désigner un constructeur ou groupement d’entreprises, responsable de l’ingénierie détaillée et de la construction du nouveau terminal, incluant l’intégration des systèmes aéroportuaires fournis par des tiers.