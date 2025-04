Casablanca: les travaux du nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V démarrent en juin

Après le marché du terrassement, l’Office national des aéroports (ONDA) vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la construction du nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Le démarrage des travaux de terrassement est prévu pour juin prochain tandis que celui du chantier de construction est planifié pour fin 2025. L’annonce a été faite par l’ONDA dans le document accompagnant le lancement du processus de prospection du marché relatif au projet.

L’Office dirigé par Adel El Fakir a opté pour un AMI afin d’identifier les entreprises compétentes et préparer la prochaine étape de l’appel à la concurrence pour la concrétisation du projet en mode «conception-réalisation», précise l’ONDA dans sa nouvelle consultation.

Le plan du nouveau terminal et des pistes.

Conçu en forme de «H», le projet porte sur un terminal passager avec un cœur central d’une capacité de 30.000 passagers, et des jetées extensibles d’une capacité de 20.000 passagers. Le nouveau terminal sera doté d’équipements de dernière génération, notamment le système automatique de traitement des bagages.

Il comprendra également une nouvelle piste parallèle de 3.700 mètres sur 45 m avec les voies de circulation et les infrastructures aéronautiques associées, ainsi que des parkings avions et une nouvelle tour de contrôle d’une hauteur d’environ 42 m.

La surface globale du terminal s’étend sur 450.000 mètres carrés. Sa superstructure sera en charpente métallique alors que les parties enterrées seront en béton armé.

Le nouveau terminal ne se limite pas à son rôle d’infrastructure de transport. Il s’impose comme la porte d’entrée du Maroc, une représentation contemporaine de l’identité culturelle marocaine dans toute sa diversité. L’architecture puise dans les formes, les couleurs et les matériaux qui reflètent la diversité du Royaume: les motifs géométriques d’inspiration andalouse, les tapis berbères des montagnes de l’Atlas et les arcs élégants des médinas se fondent dans une vision harmonieuse et avant-gardiste.

Nouveau terminal à l'Aéroport Mohammed V de Casablanca

Les jardins occupent une place centrale dans le projet du terminal. En intégrant deux zones arborées et végétalisées sous forme d’oasis au sein de l’aéroport, l’ONDA entend offrir aux voyageurs une expérience immersive, moderne, valorisant le patrimoine naturel marocain.

Ces oasis offrent un contraste apaisant avec l’architecture contemporaine et moderne du terminal et créent un espace de calme et de décompression avant ou après un vol, un environnement où les voyageurs sont invités à se détendre et à profiter d’une halte sereine.

Si tout se passe comme prévu, le nouveau terminal sera livré en 2029.